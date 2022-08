Formosa es la puerta de la hidrovía, pero el 90% de las embarcaciones que circulan por el río son paraguayas

Compartir

El secretario General del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo, Capitán Mariano Moreno visitó días atrás Formosa con el objetivo de interiorizarse de la situación local del sector, gestionar y tomar decisiones; un tema abordado por el mismo durante su estadía fue que pese a tener un litoral marítimo y fluvial con más de 5.000 kilómetros, Argentina no tiene marina mercante.

En este sentido, es importante decir que Formosa representa la «puerta» de la hidrovía, pero debido a la falta de políticas de Estado destinadas a este sector, el 90% de las embarcaciones que circulan por el río son de bandera paraguaya.

Durante su recorrida por la zona de areneras, el puerto y embarcaciones, tanto en capital como en Clorinda, Moreno estuvo acompañado por el secretario de Interior, Alberto Maldonado y el delegado del Centro de Patrones de Formosa, Juan Pitoni.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Maldonado comentó que la visita se dio en el marco de recorrer las delegaciones del interior del país.

Al ser consultado por cómo ve la situación de Patrones y Navíos respondió que «en lo que respecta a nuestra actividad cada vez vemos mayor deterioro, las cuales tenemos dadas las circunstancias que también sucede en todas las actividades, sufrimos como lo hace cualquier otro gremio».

Seguidamente, al referirse al corredor de la hidrovía si se llegará a concretar expuso que es muy «critico» y cree que «hasta que no haya gente que sea del palo continuará la misma situación, es muy problemática esta cuestión».

Asimismo, expresó Maldonado que ojalá en algún momento se pueda llegar a concretar la hidrovía ya que «tenemos un litoral marítimo y fluvial de casi 6.000 kilómetros, donde salen las exportaciones más grandes y no tenemos bodegas para sacar nuestras propias semillas».

«No puede haber un país que avance sin tener una marina mercante», dejó en claro y agregó que eso es fundamental si «queremos progreso».

Por otro lado, al hablar de la gestión que llevan adelante comentó que «nosotros estamos abiertos a hablar con cualquiera que quiera trabajar verdaderamente por la hidrovía, la marina mercando y especialmente por lo que esta actividad significa para la economía».

Faltan políticas para el sector fluvial

A continuación, el secretario General del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo asintió que «nuestras formas son siempre agotar las instancias de diálogo, y así continuaremos, pero para poder llegar a ello en el medio tienen que ir surgiendo respuestas y soluciones a los problemas».

Y añadió: «venimos de una situación que es muy compleja desde hace muchísimos años que es el detrimento de la marina mercante nacional, hoy no se transporta una sola tonelada de soja en buque de bandera argentina, tanto en el transporte internacional como en el interno; las cargas pasan por otras vías de transporte, pero no se vuelcan al río».

«Nosotros siempre apostamos al diálogo, los tiempos transcurren y si no hay respuestas apropiadas a reclamos que consideramos justos lamentablemente tendremos que pasar a la acción, y no es una amenaza», sentenció.

Cuando se le preguntó por qué cree que no le sacaron provecho al litoral marítimo y fluvial respondió que «es por exclusiva responsabilidad nuestra, y cada uno en el rol que les toque». «Creo que política de una vez y por todas tiene que empezar a tener políticas para lo que es el transporte fluvial, esa vía en la cual trasciende gran parte del comercio exterior argentino y regional, y no podemos estar ausentes del desarrollo de esta vía navegable», aseveró Moreno.

«Es imposible seguir aceptando que Argentina no aprovecha semejante vía de transporte, más aún en una situación donde el país demanda generar trabajo genuino y desarrollo sostenido, un mejor y eficaz transporte», reiteró.

Comentó que «la hidrovía y el transporte por agua es el más económico que existe, y además es el más sostenible ambientalmente si hacemos las cosas como corresponden».

Añadió que «este centro de Patrones acompañó e impulsó desde el año 2013 una ley de Marina Mercante que fue votada por unanimidad por el Congreso de la Nación, tanto en Diputados como en la Cámara de Senadores, al día de hoy hay artículos que no están reglamentados, y otros tantos que le daban sustento a esta Ley fueron vetados por el Poder Ejecutivo Nacional en la administración de Macri».

«Venimos trabajando, es una preocupación de larga data que lamentablemente día a día vamos viendo cómo se sigue deteriorando, hoy a un punto que nuestra situación es de vida o muerte, o jugamos para recuperar la marina mercante o nos morimos en el intento, pero algo tenemos que hacer», continuó diciendo.

«Argentina tiene un litoral marítimo y fluvial de más de 5.000 kilómetros de extensión y no tienen flota mercante, salvo lo marginal que nos queda, mientras tanto Paraguay un país mediterráneo cuenta con la tercera flota fluvial del mundo, y bien por ello que hicieron de esto una política de Estado, mientras nosotros no lo hicimos», asintió.

«Nosotros estamos dispuestos a dar la pelea en el ámbito que sea para que los barcos vengan y ojalá sean en el ámbito del diálogo», cerró diciendo el mismo.

