Formosa es la única provincia que no registró personal de salud con coronavirus

El médico infectólogo Julián Bibolini presentó un informe sobre el impacto del coronavirus en el personal de salud en Argentina y aseguró que Formosa es la única provincia que no registró afectación del virus en dicha área.

Fundamentan que esta situación es el resultado de los equipos de bioseguridad que dispuso el Estado para los agentes sanitarios y las capacitaciones que se dieron para su uso adecuado.

“Este trabajo se basó en la notificación de los casos, cuando hay una sospecha y después se confirma hay una planilla que se rellena, de ahí se saca la información de si es personal de salud o no, por eso se basó en ese trabajo que realiza el Ministerio de salud de la Nación hasta el 26 de agosto”, contextualizó.

En ese marco, sostuvo que hubo 23.248 casos confirmamos de COVID en el personal de salud, que no compete solamente a los médicos, sino también a la enfermería, la bioquímica, los trabajadores de limpieza y administrativo de hospitales, entre otros que trabajen en un ámbito de salud y puedan estar en contacto con una persona infectada.

Ese total, representa el 6,3% de todos los diagnósticos en el país, “es un valor relativamente bajo a comparación de otros países donde hubo un aumento significativo; igualmente al principio de la pandemia ese porcentaje era mayor y luego se fue diluyendo”, indicó el especialista.

Y destacó que el 65% de los pacientes son mujeres, pero aclaró que puede deberse a que la población del personal de salud es en su mayoría del género femenino; y señaló, que, a pesar de ello, de los 80 fallecidos hasta el momento, 50 eran de sexo masculino.

Formosa sin afectados

En otro orden, Bibolini aseveró que Formosa es la única provincia donde el personal de salud no tiene afectación del virus, ya que todas las demás notificaron contagios en este sector de trabajadores esenciales.

“Formosa se caracteriza por trabajar fuerte en esta medida, se cuentan con los elementos de equipos de protección personal, no sólo es contar sino también saber usarlo, por eso las capacitaciones que se realizaron este tiempo, que fue achatar la curva para prepararse mucho mejor, contar con los insumos, capacitarse, todo habla del trabajo que se está haciendo para este sector”, remarcó.

Y agregó a esta población sin contagios al personal de seguridad que tampoco cuenta con casos reportados en el territorio, a diferencia de otros lugares.

Por último, el médico remarcó que el objetivo de presentar el informe fue demostrar “el esfuerzo y el trabajo que se está haciendo”.

“Aún falta mucho tiempo para cantar victoria, hoy en día nos está yendo muy bien, esperemos que continuemos así y no nos pase como a otras provincias vecinas, donde al principio estaba todo bien y después, por desgracias, las situaciones actuales son adversas”, recordó.

Y concluyó: “Eso es lo que queremos evitar, por lo tanto, compréndanos a nosotros, que todo lo que pedimos y hacemos es para evitar estas circunstancias adversas”.