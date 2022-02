Compartir

Linkedin Print

El subsecretario de Recursos, Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental, el doctor Hugo Bay, rechazó la nueva denuncia mediática de Greenpeace respecto de desmontes, destacando que “Formosa es una de las primeras provincias en sacar su ley de ordenamiento territorial en cumplimiento con la ley nacional 26.331 de bosques nativos”.

“Greenpeace tiene la costumbre de hacer denuncias mediáticas, solamente aparece en los medios con denuncias, las cuales lejos de traer claridad lo que hacen es confundir porque plantea actividades que son lícitas como si fueran ilícitas, mezclando a su vez la información respecto a la situación de otras provincias”, manifestó.

Avanzó diciendo que “la última denuncia mediática habla de que en la provincia de Santiago del Estero los desmontes son ilícitos y que en la provincia del Chaco está prohibido por una resolución judicial autorizar los cambios de uso de suelo que contemplan desmontes. Y ahí pone a Formosa, siendo que no la alcanza ninguna de las dos situaciones”.

Explicó que “en realidad, lo que ocurre en la provincia se da en el marco de nuestra Ley de Ordenamiento Territorial”, recordando justamente que “en 2010 Formosa es una de las primeras provincias en sacar su ley de ordenamiento territorial a nivel provincial en cumplimiento con lo que establece la ley nacional 26.331 de bosques nativos”.

Y mencionó también que “en el año 2017, luego de una intensa actividad que se realizó donde me tocó presidir los distintos talleres que se desarrollaron a lo largo y ancho de la provincia se hizo la revisión de la ley, tal como lo establece a nivel nacional”, apuntando que “cada cinco años hay que revisarla y nosotros lo hacemos cada cuatro años”.

De ello “salió la Ley 1660 que fue aprobada por unanimidad en la Legislatura Provincial, es decir fueron todos los bloques, tanto del oficialismo como de la oposición, los que aprobaron esta ley”, acentuando que “los cambios de uso del suelo que implican desmontes en determinados porcentajes son los que aprueba el Gobierno en la medida en que se cumplimenten con los requisitos que la ley establece”.

De manera que “lo importante es saber que en el caso de Formosa, esas 29 mil hectáreas que denuncia Greenpeace y las plantea como ilícitas en realidad no lo son, independientemente de que algunas de esas situaciones estarían contempladas en los expedientes identificadas como mal hechas, por lo tanto corresponde que hayan sanciones”.

“Todo se da en el marco de la ley y aquella situación en la cual se incumple el Estado la detecta y actúa en consecuencia”, dejó en claro, reiterando que “en su denuncia mediática, Greenpeace mezcla situaciones de otras provincias y además con una mala intención, porque lo que no dice es que Formosa es la que menos superficie de desmontes tiene respecto a todas las otras provincias, en porcentajes de cambio de usos de suelo”.

“En desmontes, Formosa va muy por detrás respecto a la situación que se dio en provincias como Santiago del Estero y Salta y ni hablar de la Pampa Húmeda”, finalizó categórico.

Compartir

Linkedin Print