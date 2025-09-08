Formosa espera una semana con calor de hasta 31 grados y lluvias aisladas

Después de varios días con mañanas frías y tardes frescas, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó un ascenso térmico que marcará la transición hacia la primavera en la región.

Formosa se prepara para vivir una semana marcada por contrastes en las condiciones del tiempo. Luego de jornadas caracterizadas por temperaturas bajas para la época, con mañanas frías y tardes frescas, a partir de mañana martes se espera un notorio ascenso de la temperatura que se extenderá durante varios días. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este cambio se traducirá en máximas que llegarán a los 31°C en la capital provincial y sus alrededores, lo que dará paso a un clima más acorde con la proximidad de la primavera.

El organismo precisó que los picos de calor se registrarán el miércoles y el sábado, cuando las máximas rondarán los 31°C. Durante el resto de la semana, los valores se ubicarán en torno a los 25°C, configurando jornadas igualmente cálidas. En tanto, las mínimas se mantendrán entre los 11°C y los 17°C, ofreciendo cierto alivio en las primeras horas del día antes de que el calor se intensifique hacia la tarde.

El cielo permanecerá mayormente soleado y con nubosidad variable, aunque se prevén excepciones. El SMN indicó que tanto este lunes como el jueves podrían producirse precipitaciones, con tormentas fuertes durante la mañana y la tarde de hoy que podrían complicar la circulación en distintos puntos de la provincia.

Vientos del norte y aire cálido

Los meteorólogos explicaron que este ascenso de temperatura responde al ingreso de vientos del sector norte que favorecen la llegada de aire más cálido y húmedo desde el centro del continente. Este fenómeno no solo se percibirá en la ciudad de Formosa, sino también en otras localidades del interior como Clorinda, Pirané y Laguna Blanca, donde se espera un patrón similar de calor y humedad.

De esta manera, la provincia dejará atrás la seguidilla de días con marcas frías que predominaron durante la semana pasada y comenzará a experimentar condiciones más propias de la transición hacia la primavera, con tardes cálidas y noches templadas.

Recomendaciones

ante tormentas fuertes

El SMN difundió una serie de recomendaciones preventivas frente a la posibilidad de fenómenos intensos, en particular durante las lluvias previstas para este lunes y el jueves. Entre ellas, se destacan evitar circular por calles anegadas, no resguardarse debajo de árboles ni postes de electricidad, retirar objetos que puedan volarse con el viento y mantenerse informado a través de los canales oficiales del organismo y de Defensa Civil.

Cuidados frente al

calor y la radiación solar

Por otro lado, el organismo meteorológico también recomendó tomar recaudos frente al aumento de la temperatura y la exposición al sol, especialmente en los horarios del mediodía y primeras horas de la tarde.

Se aconseja evitar la exposición directa entre las 10 y las 16, utilizar protector solar, ropa liviana y de colores claros, además de sombreros o gorras, mantenerse hidratado y reducir la actividad física intensa en los momentos de mayor calor. Los grupos de riesgo, como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, deberán extremar los cuidados.

Una semana

de transición

Con este panorama, Formosa afrontará una semana de contrastes climáticos: inestabilidad al comienzo y en la mitad del período, con tormentas aisladas, y temperaturas elevadas que llegarán a los 31°C en jornadas puntuales. Este escenario anticipa una transición más definida hacia la estación primaveral, que este año parece adelantarse en el noreste argentino.