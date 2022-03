Compartir

La recaudación de recursos de origen provincial, en febrero 2022, totalizó $166.688,3 millones, y se expandió un 52,2%, quedando así muy levemente por debajo del incremento del nivel general de precios para ese mismo mes, configurando por ende una caída real leve (-0,1%), que se suma a la ya observada durante el mes de enero 2022, donde en moneda constante la recaudación provincial tuvo un retroceso del 2,3%.

Lo relevante de este dato es que no se observaba caídas reales en el consolidado de la recaudación provincial desde noviembre 2020, por lo cual existe un proceso de importante desaceleración en el crecimiento de la recaudación provincial, que en 2021 había experimentado un incremento muy significativo (+15% real).

Acumulado los resultados del 1º bimestre 2022, la recaudación totalizó $321.267,5 millones, pero por el hecho de haber registrado caídas reales en la comparación interanual tanto de enero como de febrero, el cierre del acumulado de este período también marca retrocesos reales, que es del -1,2%. Aun con eso, quedó por encima del 2020 (+7,5%), pero también por debajo de igual período de 2019 (-6,5%).

Siempre observando en moneda constante, la recaudación provincial ya venía en baja al momento del inicio de la gestión Fernández, no solo a partir de la caída de la actividad económica, sino también por efectos del Consenso Fiscal del 2018, donde se determinó

la baja gradual de ciertos tributos locales. Con la aparición de la pandemia y su consecuente impacto en la economía argentina, la recaudación de las provincias exhibió importantes caídas, con un pico en abril 2020 (-23,7%).

Los descensos reales se sostuvieron hasta noviembre 2020 incluido, y a partir de diciembre de ese año comenzó un proceso de recuperación muy fuerte de la mano de la reactivación de la actividad, pero también a ciertas modificaciones normativas que suspendieron la aplicación del Consenso Fiscal, permitiéndole a las provincias no tener que continuar la baja de alícuotas, y también, aumentarlas en ciertas actividades.

Naturalmente, el pico de crecimiento estuvo también en abril, pero de 2021, con la actividad en crecimiento y por una base comparativa muy baja; de ese modo, la recaudación consolidada exhibió un alza real del 38,5% en ese mes. Desde allí, y hasta diciembre 2021, se mantuvo siempre por encima del 10% de incremento real (con la sola excepción de noviembre, que marcó +9,3%).

Los saltos porcentuales, que han sido de gran magnitud en numerosos meses de este período, tienen en gran parte su explicación en la baja base comparativo; esto, por ende, produce que a medida que transcurra el tiempo, las subas desaceleren considerablemente, al pasar de un escenario de mes malo vs. mes bueno, a uno bueno vs bueno.

Además, como también se dijo, el incremento de determinados alícuotas en algunas provincias (por ejemplo, II.BB a instituciones financieras) generó también alzas importantes.

Volviendo a los datos concretos del mes de febrero 2022, el escenario nacional muestra que nueve provincias registraron alzas reales en su recaudación propia, mientras que otra siete exhibieron retrocesos de diferente magnitud.

Entre las provincias con alzas, Formosa, Santa Cruz, Jujuy y San Luis registraron expansiones en moneda constante de doble dígito (+21,3%, +18,3%, +14,8% y +10,2%, respectivamente). Por su parte, Chaco, Misiones, Tucumán, Mendoza y Córdoba tuvieron subas en niveles inferiores. La más débil estuvo en Córdoba (+0,9%).

En el otro extremo, entre las provincias con retrocesos reales, Neuquén, San Juan y Entre Ríos lo hicieron en niveles leves (-0,1%, -0,7% y -0,8% real, respectivamente); luego le siguen La Rioja (-1,8%), Buenos Aires (-2,5%), Tierra del Fuego (-6,3%), y el mayor descenso se vio en Río Negro (-9,4%).

Más allá del desempeño particular de febrero, es interesante observar algunos comportamientos de las provincias mencionadas: las provincias de Buenos Aires y Tierra del Fuego registraron su segunda caída consecutiva, luego de una racha de trece meses al hilo de alzas reales; en el caso entrerriano y sanjuanino, se trata de la primera caída en ocho meses; en Neuquén y Río Negro, se dio el primer descenso tras once meses de suba.

La Rioja es el caso más relevante: la provincia, hasta febrero, traía catorce meses consecutivas de suba en su recaudación, a un promedio del 40% mensual real, pero se derrumbó en febrero, explicado mayormente por la caída en la recaudación de Ingresos Brutos, mismo tributo que había sido la razón de su alto incremento.

Por su lado, las provincias que tuvieron alzas reales en febrero consolidan el camino de crecimiento: Chaco y Córdoba acumulan 12 meses consecutivos de subas reales; Formosa ya lleva 17 meses al hilo; Jujuy 14 meses; Mendoza 6 meses; San Luis, 7 meses; Santa Cruz, 11 meses; Tucumán, 19 meses, y en Misiones se da el mayor proceso de crecimiento: acumula 22 meses de alzas reales.

En términos de participación, la provincia de Buenos Aires concentra el 51,7% de la recaudación provincial de febrero 2022; seguida por Córdoba (14,6%), Mendoza (6,1%), Misiones (4,2%) y Neuquén (4,1%). Las demás provincias explican el 19,3% restante.

El impuesto a los Ingresos Brutos es el principal tributario en términos de recaudación de las provincias argentinas, concentrando el 69,5% del total del mes de febrero, y se expandió 5,2% interanual en moneda constante, con casi $116 mil millones recaudados.

El impuesto Inmobiliario, a su vez, concentró el 15,1% del total en febrero, y debe considerarse en este punto que la recaudación no es uniforme a lo largo del año, ya queson numerosas las provincias las que cuentan con un plan de pago anual en una sola cuota a principios de año, con determinados beneficios, lo que genera que en los primeros meses del año se recaude, nominalmente, más que en el resto de los meses.

En febrero, recaudó $25.228 millones, y se expandió en términos reales apenas un 0,6%, principalmente debido a que los programas de pagos anuales, mayormente, se aplican en marzo en esta oportunidad, cuando años atrás finalizaban en febrero.

El impuesto a los Sellos, por su parte, concentró el 7,6% del total recaudado del mes, por un total de $12.587 millones, teniendo un alza real del 2,6%.

En el caso del impuesto automotor ocurre una cuestión similar a la del inmobiliario: existen programas de pagos anuales que recién se terminan de aplicar, mayormente, en marzo, aunque algunos de hecho ya se aplicaron en enero. Esto produjo que en febrero la recaudación caiga en términos reales 45,4%, traccionado sobre todo por el caso bonaerense (-76,4% real). La recaudación total de las provincias relevadas fue por $6.904 millones, concentrando el 4,1% del total del mes.

Para este caso, se debe destacar que no todas las provincias cobran este impuesto, ya que algunas lo tienen centralizado en los municipios. Algo similar ocurre con el Inmobiliario: determinadas provincias cobran el relativo al urbano y al rural, mientras que otras cobran solo el rural y descentralizan el urbano en los municipios.

Finalmente, el concepto de “Otros varios” (que incluye diferentes puntos de recaudación en función de cada provincia), concentró el 3,7% de la recaudación total, que fue por $6.086 millones, y una caída del 9% real.

De los datos detallados, se puede inferir que la caída de la recaudación consolidada de febrero no está del todo asociada a una merma en la actividad económica, sino más bien a factores estacionales vinculadas al impuesto automotor, a otros recursos varios y a una muy leve suba del inmobiliario y sellos.

