El NEA está liderando la reactivación del empleo privado según los datos del SIPA. En Formosa los puestos laborales tienen un nivel del 2% encima de lo que se evidencia en febrero del 2020, antes de que iniciara la pandemia.

No es novedad que los números del empleo evidencian una recuperación, sobre todo en lo que se refiere a los empleos que fueron destruidos a causa de la pandemia del COVID-19, que el año pasado obligó a una merma en la actividad económica. En dicho contexto, Formosa aparece entre las primeras siete provincias que en noviembre tuvo los mejores niveles de recuperación de empleo.

En ese sentido, si bien se están recuperando puestos laborales que se perdieron como consecuencia de la pandemia, el camino que queda aún es largo, puesto que deben ser recuperados además los trabajos perdidos durante la gestión gubernamental anterior.

Solo por dar un ejemplo, en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) se perdieron 185.000 puestos laborales y se recuperaron 167.000, es decir, un 90%. Sin embargo, para evidenciar que aún queda un largo sendero, se debe señalar que con la gestión anterior se perdieron 276.000 que aún faltan por recuperar.

Estos son datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que toma nota de las altas laborales que se dan en el sistema y son nuevos empleos en el sector privado. Así es que a nivel nacional se registran 13 meses acumulados de crecimiento neto del empleo privado. Solo en noviembre se anotaron 19.250 trabajadores más, provenientes de distintos sectores.

Formosa, el NEA y el buen

momento de la construcción

El caso de Formosa en particular y la región en general se explica mayormente por la recuperación del sector de la construcción, que no solo ha vuelto a obtener los niveles prepandemia, sino que las obras públicas que se llevan adelante en esta zona del país hizo que se ampliara la demanda laboral en el sector.

El dato no es menor, ya que la construcción está entre 13 de los 15 sectores económicos que incrementaron su personal, lo que es relevante porque eso significa que en la actualidad el empleo está creciendo casi en la totalidad de los sectores.

En noviembre de 2021 se registraron 366.336 puestos de trabajo en el sector de la construcción, comparando con el mismo mes del año anterior, lo que equivale a una suba del 22,8% de recuperación a nivel país, mientras en diciembre se registraron 20.840 empleadores en actividad en la Industria de la Construcción, cantidad que representa un incremento del 7,9% mayor que en igual período del 2020.

Formosa, según el informe del Centro de Economía Política (CEPA), tiene un porcentaje de empleo que supera por dos puntos al que se registraba en febrero de 2020 (antes de la pandemia). Así es que encabeza, junto a Catamarca, Tierra del Fuego, Misiones, San Luis, La Pampa y Santa Fe, el podio de 15 provincias que ya tienen mayores niveles de empleo que en febrero de 2020.

En cuanto a la construcción, la provincia norteña fue una de las jurisdicciones que empujaron la reactivación económica acumulando un alza interanual del 56,5%, según marcan, por otro lado, datos del IERIC. Chaco y Corrientes, también presentan buenos números y registraron subas del empleo que se ubican entre 0,5% y 2% más.

Si se toma en cuenta las 24 provincias, marca el informe del CEPA, el 62,5% del total registran mayor empleo privado que en febrero de 2020, aunque se trata de un crecimiento heterogéneo que evidencia que el NEA encabeza la recuperación, mientras que el centro del país está acelerándose.

Por su lado, CABA, Cuyo y el NOA son las regiones que más dificultades presentan para recuperar los niveles de empleo de febrero de 2020 ya que mostraron caídas entre el 0,5 % y el 2%.

