“Formosa está viviendo el peor momento de la pandemia”, aseguró Bareiro

Compartir

Linkedin Print

El doctor Hugo Bareiro, director de la Unidad de Pronta Atención de la Contingencia (UPAC) en comunicación con el Grupo de Medios TVO informó que la provincia de Formosa tiene suficiente provisión para afrontar la cantidad de testeos que se realizan todos los días. “Estamos viviendo el peor momento de la pandemia y observamos que en los últimos 12 días hubo un número muy grande de casos de coronavirus”, dijo y añadió que ante la preocupación de la comunidad “hace que recurran masivamente a hisoparse”.

“Están concurriendo mucha gente para hisoparse en todos los centros de salud de la ciudad, esto tiene que ver por al situación difícil que estamos atravesando. Formosa está viviendo el peor momento de la pandemia, es muy crítico y observamos que en los últimos 12 días estamos en un número muy grande de casos de coronavirus. Esto naturalmente impacta en la preocupación de la comunidad y esto hace que recurran masivamente a hisoparse”, contó Barerio.

“Además tenemos que tener en cuenta, que mucha de esa gente que concurren son las que ingresaron a la provincia durante Semana Santa y que al quinto o decimo día tiene que hacerse su testeo de control, esto más la demanda que tenemos de consultas por síntomas y otras porque necesitan el hisoparse para el ingreso; por lo que se generan largas filas”, dijo

Y añadió que ante las cantidad de personas que concurren diariamente para el PCR, “tengan paciencia, le vamos a hacer todos y la UPAC trabaja las 24 horas del día para realizar los testeos”.

Al explicar sobre los testeos, dijo que es bueno para detectar tempranamente los casos y evitamos que se lleguen a complicar, porque hay que tener en cuenta que muchas personas cursan la enfermedad en forma asintomática y sin saberlo esa persona esta trasmitiendo el virus a otras y el problema a con esto es que en algún momento encuentra una persona que tiene las defensas bajas, entonces les afecta y se les complica su estado de salud”

“Por otro lado, al hacer un testeo masivo para la detección de los casos asintomáticos, estamos tratando de evitar o cortar la circulación viral, entendamos que estamos en un pico que no es solamente en Formosa sino en todo el país y estamos observando como en los otros países, en Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay están teniendo situaciones complicadas respecto a este brote o segunda ola; entonces es beneficioso que la gente se hisope, más allá que aumenta el volumen de trabajo pero estamos en una pandemia y si nosotros no nos preocupamos en cuidarnos y en atender las recomendaciones que permanentemente se hacen, vamos a continuar y vamos a estar en una situación peor que al de ahora”, aseveró.

Al consultarle si la provincia cuenta con insumos para hacer los testeos, indicó que “hay una cantidad necesaria que se requiere. Afortunadamente el Gobierno de la provincia de Formosa hizo una provisión y es una de las pocas provincias que permanentemente fue renovando y acopiando insumos para enfrentar esta situación. Tenemos que considerar que Formosa es una provincia que tiene muy pocos habitantes con respecto a otras, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires por los que se necesita un menor volumen de insumos tanto para el testeo como para el cuidado del personal de salud y en ese sentido acá no se escatimó refuerzos”.

Compartir

Linkedin Print