Formosa estará representada en San Juan a través de San Martín Selecciones Sub 19 de fútbol playa

San Martín en representación de la Liga Formoseña de Fútbol juega en San Juan el Nacional de Fútbol Playa Sub 19.

El CEF N° 20 de Santa Lucía será el escenario del 31 de octubre al 2 de noviembre. El certamen contará con equipos de todo el país y es organizado por la Liga Calingastina junto a la Secretaría de Deportes, bajo la fiscalización del Consejo Federal de Fútbol Playa.

El fútbol playa juvenil tendrá su protagonismo en San Juan con la llegada del Torneo de Selecciones de Ligas Sub 19, donde delegaciones de distintos puntos del país se medirán en busca de la gloria. Organizado por la Liga Calingastina de Fútbol en conjunto con la Secretaría de Deportes, el campeonato se desarrollará en las instalaciones del Centro de Educación Física N°20 en Santa Lucía.

El certamen estará dividido en dos zonas de tres equipos cada una. En el Grupo A competirán la Liga Formoseña de Fútbol (Formosa), la Federación Sanluiseña de Fútbol (San Luis) y el equipo de Calingasta A (San Juan). Por su parte, el Grupo B estará integrado por la Liga Lobense de Fútbol (Buenos Aires), la Liga del Valle (Chubut) y Calingasta B (San Juan). Además, en cada jornada se jugará un partido interzonal entre los equipos que quedan libres en sus respectivas zonas.

La acción comenzará el 31 de octubre con una intensa jornada inaugural que promete partidos de gran nivel. A las 18:15 se enfrentarán Calingasta B y la Liga Lobense, mientras que, en simultáneo, Calingasta A se medirá ante la Liga Formoseña. El día se completará con un interzonal entre la Federación Sanluiseña y la Liga del Valle, previsto para las 19:30.

El 1 de noviembre será un día de definiciones con cruces clave desde las 9:00 de la mañana hasta la noche, incluyendo enfrentamientos de gran expectativa entre las ligas locales. Ya el 2 de noviembre, los mejores equipos se verán las caras en las semifinales y finales para determinar al campeón, con la gran final programada para las 19:30.

El Torneo de Selecciones de Ligas Sub 19 promete emociones fuertes y un espectáculo imperdible para los amantes del fútbol playa. Con la pasión de los juveniles y el apoyo de sus comunidades, San Juan se convertirá en el epicentro de este deporte en crecimiento en el país.

Torneo de Selecciones

de Ligas de Fútbol Playa

Masculino Sub 19

CEF N°20 – Santa Lucia

Fecha N° 1 – 31 de Octubre

17.00 – Federación Sanluiseña de Fútbol vs Liga del Valle (Interzonal)

18.15 – Liga Calingasta B vs Liga Lobense de Fútbol

19.30 – Liga Calingasta A vs Liga Formoseña de Fútbol

Fecha N° 2 y 3 – 1 de Noviembre

09.00 – Liga Formoseña de Fútbol vs Liga Lobense de Fútbol (Interzonal)

10.15 – Liga Calingastina B vs Liga del Valle

17.00 – Liga Calingastina A vs Federación Sanluiseña de Fútbol

18.15 – Liga Lobense de Fútbol vs Liga del Valle

19.30 – Liga Calingasta B vs Liga Calingasta A

20.40 – Liga Formoseña de Fútbol vs Federación Sanluiseña de Fútbol

Semifinales – 2 de noviembre

09.00 – 1ero Grupo A vs 2do Grupo B

10.15 – 1ero Grupo B vs 2do Grupo A

Finales – 2 de noviembre

5to y 6to puesto – 17.00 – 3er clasificado A vs 3er clasificado B

3er puesto – 18.15 – Perdedor Semifinal 1 vs Perdedor Semifinal 2

Final – 19.30 – Ganador Semifinal 1 vs Ganador Semifinal 2