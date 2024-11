Formosa formó parte de un operativo internacional contra el uso de material de abuso infantil

La fiscal Natalia Tafetani en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de los allanamientos llevados adelante en el marco de un operativo internacional en contra del material de abuso infantil, en el que hasta el momento hay un detenido. Vale indicar que de este operativo han participado 6 países y 14 provincias argentinas donde se han llevado adelante procedimientos simultáneos.

Tafetani comenzó diciendo: “esto se da en el marco del operativo Aliados por la Infancia IV, este es el cuarto organizado desde nuestro país, nosotros somos los anfitriones y nos han seguido los demás países de la región y 14 provincias conjuntas”.

“Esto se gesta con mucho tiempo de antelación porque lo que se trata es de que precisamente lleguemos a todos los objetivos involucrados al mismo tiempo para evitar perder cualquier tipo de información o que se puedan fugar y demás, es por ello que trabajamos con mucha cautela al respecto”, acotó.

Tafetani detalló que el operativo realizado en Formosa, contó con la participación de la División Delitos Complejos y de la División Informática Forense de la Policía de la Provincia.

Además de su fiscalía, intervino la Fiscalía Nº 1, a cargo de la Dra. Julieta Raquel Alucín, y el Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 4 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo del juez Marcelo López Picabea.

“Hemos llegado al lugar y encontramos al detenido reproduciendo un video en su computadora portátil, es decir que lo encontramos en flagrancia absoluta y le hemos secuestrado todos los equipos donde le podíamos encontrar alguna información porque serán sometidos a una pericia técnica”, contó.

La funcionaria judicial indicó que esta labor se llevó adelante en el barrio La Pilar de nuestra ciudad.

La operación se apoya en tecnologías avanzadas como las plataformas Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS) y Sistema de Protección de la Infancia (CPS), dos sistemas estadounidenses que permiten rastrear a usuarios de redes P2P involucrados en la distribución de material ilegal.

A través de un comunicado, además, desde el Ministerio Público Fiscal porteño, a cargo del fiscal general Juan Bautista Mahiques, resaltaron el valor de los reportes de la ONG National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) para identificar direcciones IP vinculadas al tráfico de este tipo de contenido, facilitando la identificación de los responsables.