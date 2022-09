Formosa fortalece su sistema integral de salud pública y despunta en la región

Compartir

El pasado fin de semana, en el marco del operativo solidario, el gobernador Gildo Insfrán anunció que próximamente se inaugurará el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Pdte. Dr. Néstor C. Kirchner” de Formosa, que marcará un nuevo hito en la salud pública provincial.

Dicho Centro tendrá como objetivos asegurar la equidad y la accesibilidad de toda la población a la infraestructura, el equipamiento de última generación y la formación de recursos humanos profesionales y técnicos.

Es una obra única en la región norte del país que forma parte del polo sanitario provincial, que brindará diagnósticos y tratamientos a toda la comunidad, con o sin cobertura social.

Cabe recordar que fue paralizada por la gestión nacional anterior y merced a las gestiones del primer mandatario, la provincia avanzó con recursos propios en su ejecución y la instalación de los equipamientos, para con la llegada del actual Gobierno Nacional ultimar la puesta en marcha de esta obra insignia que brindará un diagnóstico temprano y tratamientos para pacientes oncológicos.

El licenciado Martín Mutuberría, gerente general del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia, destacó: “Que Formosa tenga la posibilidad de disponer de este Centro es un gran orgullo, no sólo para los formoseños, sino por lo que representa para la región y todos los argentinos”.

Recordó que se trata de un proyecto que comenzó en 2015, “con gran esfuerzo a través del Gobierno provincial se sostuvo y logró mantenerlo durante todo este tiempo, con los profesionales que lo involucran”.

“Que hoy esté funcionando es un sueño hecho realidad”, subrayó, a la vez que puso en valor “todos los beneficios que trae para la provincia y más que nada para los pacientes que ya de por sí tienen que transitar una enfermedad bastante compleja, dura, donde antes tenían que irse a tratar a otro lugar, alejarse de los familiares y amigos, es decir, todo el desarraigo que eso conlleva”.

En contraste, “hoy tienen la posibilidad de atenderse en un centro de calidad, con tecnología de última generación y con profesionales que en su mayoría son formoseños”, de manera que “es un gran motivo para estar contentos y es un gran orgullo”.

“Los pacientes que hoy tenemos y que están siendo tratados en el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia, no sólo son de Formosa Capital, sino también del interior. Son todos sin cobertura social, derivados del Ministerio de Desarrollo Humano”, indicó, a la vez que esclareció que también se atenderá a personas con obra social.

En esa línea, señaló que “estamos tratando con diversas obras sociales para que eso se lleve a cabo”.

Fortalecimiento

“Este Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia viene a fortalecer el sistema integral de salud pública provincial”, subrayó el licenciado Mutuberría, apuntando que también se forma parte de “la red nacional donde estamos en contacto con otros centros que están ubicados en otros lugares del país, como Bariloche, Buenos Aires o Entre Ríos”, lo cual “permite una interacción y una actividad permanente con los profesionales”.

En cuanto al plantel profesional, marcó que “en su mayoría son formoseños y formoseñas que se han capacitado, han hecho sus prácticas en distintas instituciones y hospitales nacionales”, valorizando que “durante todo este tiempo hayan realizado esa formación y hoy estén en la provincia, poniendo ese conocimiento y esa experiencia en pos de lograr esa accesibilidad y esa universalidad en lo que sea la salud pública”.

A su vez, hizo notar que en esta zona norte del país “no hay un centro público de las características del de Formosa”, ya que si bien existen instituciones privadas que ofrecen el servicio de radioterapia, “la tecnología que posee el Centro de Medicina Nuclear no hay en la región”.

Asimismo, expuso que “la parte de radioterapia que está en funcionamiento actualmente es una primera etapa”, consignando que “el Centro tiene planificadas otras instancias dentro de la Medicina Nuclear, involucradas con lo que sería el diagnóstico”.

Para finalizar, puso de resalto la decisión de “armar estos centros y dotarlos de equipamiento para garantizar esa accesibilidad y equidad de salud pública con tecnologías de alta complejidad y, sobre todo, con talento humano a través de la formación de profesionales”.

“Formosa fue pionera en sumarse al Plan Nacional de Medicina Nuclear y lo que hizo a través de este tiempo fue sostener esa política y hoy ese sueño ya es realidad”, concluyó.

