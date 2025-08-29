Formosa: Gendarmería evitó el traslado de mercadería de contrabando valuada en 50.930.000 pesos

En un operativo llevado a cabo sobre la Ruta Nacional N° 11, agentes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Formosa” y de la Sección “Tatané” del Escuadrón 15 “Bajo Paraguay” lograron detener el traslado de un vasto cargamento de contrabando. La mercadería, valuada en 50.930.000 pesos, era transportada en un camión de paquetería desde Formosa hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El procedimiento es resultado de una minuciosa investigación que había arrojado la sospecha de que empresas de paquetería estaban siendo utilizadas para el traslado de productos extranjeros sin la documentación legal correspondiente. El éxito del operativo se atribuye a un control de saturación estratégico desplegado en el kilómetro 1.167 de la mencionada ruta, donde se interceptó el transporte de carga.

Una carga de gran valor y sin aval legal

Tras detener el vehículo, los gendarmes procedieron a inspeccionar la carga. Lo que encontraron fue una variedad de productos sin el aval aduanero legal, lo que constituye una infracción a la Ley 22.415. El cargamento incluía desde electrodomésticos y tecnología hasta indumentaria y artículos de bazar. La “mercadería de contrabando, valuada en 50.930.000 pesos, estaba oculta entre paquetes de origen legal para disimular su traslado”.

Detalle del cargamento incautado

El camión fue trasladado a las instalaciones del Escuadrón 15 “Bajo Paraguay”, donde se realizó un inventario completo de los productos incautados ante la presencia de testigos. La meticulosa lista incluyó una impresionante cantidad y variedad de artículos.

Entre los productos decomisados se destacaron “14 cocinas, 10 aires acondicionados, 5 televisores, 2 Smart TV, 1 lavarropas y 1 heladera”, junto con una importante cantidad de tecnología menor como “12 parlantes, 22 teléfonos celulares, 2 discos sólidos de 12TB, 40 linternas, 4 Handy y 5 radios portátiles”. El cargamento también contenía “118 cartones de cigarrillos, 7 cubiertas de auto, 4 llantas de vehículos, 175 pares de zapatillas y 36 artículos de indumentaria”.

El listado se completó con artículos de uso personal y del hogar, como “24 perfumes, 9 masajeadores faciales, 8 juegos de sábanas, 9 set de toallas, 40 platos de porcelana y 90 piezas de bazar”. El hallazgo confirma la magnitud de las redes de contrabando que operan en la región. El operativo se realizó con el conocimiento y bajo la supervisión de la Fiscalía Federal N° 1 de Formosa, que está a cargo de la investigación para desarticular estas actividades ilícitas.