Formosa inauguró el primer Club Digital inclusivo para personas con discapacidad

En un nuevo avance hacia la inclusión y el desarrollo de habilidades digitales, la provincia de Formosa celebró la inauguración del Club Digital N°16, el primero de la red con un enfoque específico en la atención a personas con discapacidad. El espacio está ubicado en el Centro Ocupacional Inclusivo del barrio Emilio Tomás y fue presentado oficialmente con la participación de autoridades de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, la Subsecretaría de Empleo y distintas organizaciones vinculadas a la discapacidad.

El Magíster Horacio Brítes, Coordinador de Capacitación para Facilitadores Tecnológicos del proyecto, brindó detalles sobre esta importante iniciativa que forma parte del programa Clubes Digitales, que continúa expandiéndose en todo el territorio provincial.

Tecnología para todos: sin

edad ni límites

“El objetivo principal es dar una aproximación a todas las personas”, explicó Brites. Aunque los clubes comenzaron con una propuesta dirigida a niños desde los cinco años, hoy están abiertos a cualquier edad. El programa se adapta a las características de cada participante, organizando los grupos según edad, nivel de conocimiento y modalidad de enseñanza.

Los Clubes Digitales se definen como espacios tecnológicos, comunitarios y abiertos, donde los asistentes desarrollan proyectos propios en áreas como robótica, programación, diseño e impresión 3D. Además, ofrecen talleres especiales sobre temas de utilidad práctica como home banking, redes sociales y navegación segura en internet.

STEAM, inclusión y

aprendizaje activo

La propuesta pedagógica está basada en la metodología STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas), y promueve un aprendizaje activo y personalizado. Brites señaló que los dispositivos robóticos actúan como estímulo para despertar la curiosidad, incluso entre aquellos participantes con características especiales: “Una vez que se genera esa atracción, se predisponen a aprender, investigar, preguntar”.

También destacó el valor del pensamiento computacional como una herramienta transversal para enfrentar desafíos cotidianos: “En este mundo cada vez más incierto, lo importante no es tener todas las respuestas, sino saber cómo pensar y resolver problemas”.

La tecnología como herramienta para la vida

Durante la presentación, se hizo hincapié en que la tecnología no solo debe verse como entretenimiento, sino como una herramienta para el estudio, el trabajo y el desarrollo personal. “No hablamos más del futuro, esto ya está ocurriendo”, subrayó Brites, en relación con el avance de la economía del conocimiento y el interés creciente de los jóvenes formoseños en áreas vinculadas a las TIC. A través de programación por bloques, adaptada a los más chicos, se busca fomentar desde edades tempranas un vínculo positivo y responsable con la tecnología. “Esto le va a servir más allá de lo que elijan estudiar. Porque no se trata de que todos se conviertan en programadores, sino en personas que puedan pensar y resolver problemas en cualquier ámbito”, concluyó.

Cómo participar de los

Clubes Digitales

Para quienes deseen sumarse, el proceso es sencillo:

• Pueden acercarse directamente al Club Digital más cercano si ya conocen su ubicación.

• O bien comunicarse a través de la cuenta de Instagram @clubesdigitalesdeca, donde recibirán asesoramiento personalizado según la zona, edad y nivel de conocimientos.

La apertura del Club Digital N°16 marca un paso importante hacia una Formosa más inclusiva, equitativa y preparada para el futuro digital.