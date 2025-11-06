Formosa: incautan más de 11 Kilos de Cogollos de Marihuana tras persecución

El esfuerzo constante de las fuerzas de seguridad en la provincia de Formosa ha resultado en un importante golpe al narcotráfico. Efectivos del Escuadrón 19 “Ingeniero Juárez” de la Gendarmería Nacional incautaron más de 11 kilos de cogollos de marihuana que fueron descartados por un motociclista que intentó evadir un control. El incidente, que tuvo lugar en un camino vecinal, subraya la vigilancia activa de la Gendarmería en zonas de tránsito utilizadas para actividades ilícitas.

El Hallazgo en el Paraje Tres Palmitas

El suceso se registró durante la jornada del 05 de noviembre de 2025, mientras los uniformados del Escuadrón 19 “Ingeniero Juárez” se encontraban realizando tareas rutinarias de patrullaje y prevención. El sector específico era un camino vecinal conocido en la zona como “El Canal”, ubicado en las cercanías del paraje Tres Palmitas, dentro de la jurisdicción de la localidad de Ingeniero Juárez, en la provincia de Formosa.

La tranquilidad del patrullaje se vio interrumpida por la aproximación de un vehículo sospechoso. Según el reporte oficial, los gendarmes observaron la llegada a gran velocidad de un ciudadano a bordo de una motocicleta. La reacción del conductor al percatarse de la presencia de la patrulla fue inmediata y delatora.

Maniobra Evasiva y Fuga

Al advertir la presencia del control de la Fuerza, el motociclista llevó a cabo una maniobra brusca y evasiva. Esta acción fue identificada por los efectivos como un “giro en U”, un claro indicio de que su intención era evitar el encuentro con las autoridades. El conductor procedió a darse a la fuga sin ser interceptado.

Sin embargo, antes de lograr perderse de vista, y en un intento desesperado por deshacerse de la evidencia incriminatoria, el individuo arrojó un bulto a la vera del camino.

“…al advertir el control de los gendarmes, realizó maniobras evasivas (giro en U) dándose a la fuga descartando el bulto con el estupefaciente en su interior.”

El bulto descartado era un bolso de mano de color negro, que fue lanzado sobre la vegetación al costado del camino vecinal.

Secuestro del Estupefaciente y Actuación Judicial

Inmediatamente después de la huida del motociclista, los gendarmes iniciaron un rastrillaje en la zona donde había sido arrojado el objeto. La búsqueda fue exitosa, logrando hallar el bulto entre los pastizales. Al proceder a su apertura para verificar el contenido, los efectivos confirmaron la presencia de una considerable cantidad de droga.

“Contenía en su interior paquetes de diferentes tamaños con cogollos de marihuana, dando un peso total de 11 kilos 086 gramos.”

El contenido estaba distribuido en paquetes de diferentes tamaños, tratándose de cogollos de marihuana, una forma de la sustancia que suele tener un mayor valor en el mercado ilegal. El peso total de la droga incautada ascendió a 11 kilos 086 gramos.

Se dio intervención a la Fiscalía Federal N° 2 de Formosa, autoridad que tomó conocimiento de la situación y el hallazgo. Por orientación de este organismo judicial, se dispuso el secuestro de la totalidad del estupefaciente, quedando el cargamento a disposición de la Justicia Federal. Aunque no hubo detenidos en el lugar, la Fuerza continuará con las tareas de investigación para dar con el paradero del responsable del transporte de la droga.

El decomiso de estos más de 11 kilos de cogollos de marihuana representa un fuerte golpe a la cadena de distribución y comercialización de drogas en la provincia.