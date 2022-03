Formosa inicia un proceso administrativo para lograr los fondos para los afectados

Compartir

Luego de que, a través de la Resolución 49/2022, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, declarara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario para las explotaciones ganaderas y apícolas afectadas por sequía, altas temperaturas e incendios en Formosa, homologando de esa manera el decreto provincial Nº 13 firmado por el gobernador Gildo Insfrán, el ministro de la Producción y Ambiente de la provincia, Raúl Quintana, ahondó sobre este tema.

Dijo en primer lugar que el dictado de la emergencia agropecuaria en la provincia “deja claramente definido que los trabajos que se hicieron desde el área fueron satisfactorios”, felicitando por ello a todos los que trabajaron en el análisis del instrumento legal.

Destacó en ese sentido que “la homologación fue dispuesta sin ninguna modificación” y subrayó que “estos fondos son súper necesarios, por lo que esperamos que lleguen lo antes posible”.

En ese punto, dijo que “ahora estamos viendo cómo se van a gestionar los números de esos fondos, en cómo impacta en definitiva en el territorio y cuánto tiempo va a llevar hacer esa gestión”, aclarando que “es un proceso administrativo que sabemos que nuestros productores están esperando”.

A continuación, explicó el titular de la cartera productiva que “hay dos segmentos bien claros, donde los que están bancarizados ya tienen ese beneficio y pueden pasar por el Banco Nación”, adelantando que en ese ámbito, buscarán que el Banco Formosa se incorpore a esta etapa para aquellos bancarizados, la cual será analizada con las autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación.

“En esto somos conscientes que no muchos productores están bancarizados, si bien es importante el número y por eso las políticas del gobernador Insfrán siempre tienen esa particular visión de la inclusión de los paipperos y de los mediados productores que tienen ciertos inconvenientes para vincularse al banco”, hizo notar.

Entonces, remarcó que “todos los funcionarios del área y equipos de extensión están trabajando para ver cómo hacemos para abordar las necesidades que tiene ese segmento”, ya que “es ahí donde tenemos que buscar en espejo cómo juntamos los requisitos que la Nación nos solicitan y las que siempre estamos en condiciones de cumplir, porque hay que rendir y presentar los papeles que tienen que ser con un procedimiento administrativo muy correcto”, enfatizó.

Hizo referencia Quintana especialmente a que si bien la emergencia es para todo el territorio provincial, es para quienes realmente sufrieron las consecuencias, por lo que “cada región tiene sus particularidades que serán atendidas”.

“Hay mucha gente muy afectada que la vamos a ir mirar específicamente en los predios”, robusteció.

Avanzó luego en señalar que en cuanto a la agricultura “lo que más estamos trabajando con los productores es cuánto van a necesitar de insumos, fundamentalmente de los cultivos, así como cuánto precisarán de combustible” en relación a las subas constantes de la nafta.

Y agregó: “Algo que salió en el diagnóstico como pedido de los productores es que requieren apoyo para la reparación de maquinaria y este es un rubro que no lo teníamos en la agenda como para financiar, pero que ahora se ha puesto en detalle para trabajar en los distintos aspectos de la reparación”.

En relación a la ganadería, especificó que “el diagnóstico principal es que en el invierno, ya parte del otoño, hay problema de preñez, entonces se están buscando algunos lineamientos sobre inseminación con la compra de reproductores”.

Y añadió que “la parte de alambrados y aguadas que hay que seguir fortaleciéndola”. “Eso sí tiene un financiamiento con un plazo más largo que definitivamente será bien encaminado por esta gestión de la provincia junto a la Nación”, realzó.

Por último, en referencia a los apicultores, dijo que “como el año pasado van a contar nuevamente con el apoyo en azúcar para alimentar a las colmenas en invierno”.

A su vez, adelantó que este año “incorporarán el apoyo en cera, que es algo que cuesta bastante a los que se dedican a esta actividad. Y en especial, en algunas regiones se cuenta con un fortalecimiento para incorporar nuevas colmenas”, concluyó.

