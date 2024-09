Formosa: jornada no laboral por el Día del Empleado de Comercio

El próximo 30 de septiembre, en conmemoración del Día del Empleado de Comercio, no habrá actividades en los comercios de Formosa. Esta medida se fundamenta en la Ley 26.541, que establece esta jornada como no laboral. La decisión fue ratificada por Aníbal Alarcón, secretario general del CEC-Formosa, quien reconoció el esfuerzo y la dedicación de los trabajadores del sector en un contexto marcado por la pandemia.

Alarcón subrayó que, en virtud de lo acordado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las Cámaras empresarias, se deberá cumplir con las normas laborales vigentes, garantizando que la remuneración se ajuste a lo dispuesto para feriados nacionales. Específicamente, el gremialista advirtió que este día no puede ser utilizado como franco compensatorio de descanso semanal, lo que refuerza la protección de los derechos laborales.

Asimismo, aclaró que los comercios solo podrán operar si son atendidos por sus dueños, prohibiendo el trabajo de los empleados en esta jornada. Esta disposición busca asegurar que el reconocimiento del día se lleve a cabo de manera efectiva, permitiendo a los trabajadores disfrutar de su merecido descanso.

En su mensaje, Alarcón hizo hincapié en la importancia del compromiso de los trabajadores en tiempos de crisis, agradeciendo su “enorme empeño laboral” para enfrentar los desafíos actuales. Además, instó a los empleados a participar activamente en el sindicato, destacando que la unidad, la solidaridad y la justicia social son pilares fundamentales para continuar con el crecimiento de la organización y la defensa de los derechos laborales.

El Día del Empleado de Comercio no solo representa un merecido homenaje a quienes integran este sector, sino que también es una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de fortalecer la comunidad laboral en Formosa. En un contexto económico complicado, la jornada no laboral servirá como un recordatorio del compromiso colectivo en la búsqueda de mejores condiciones de trabajo y la defensa de derechos adquiridos.