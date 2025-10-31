Formosa: La Policía recuperó en ex Lote 111, una Camioneta robada

El programa radial “Exprés En Radio” por FM VLU 88.5 (Lunes a Viernes de 9 a 12h) dialogó con el Comisario Inspector Paulo Giménez, Jefe de la Delegación Unidad Regional 1 (UR1) con Jurisdicción Lote 111 de la Policía de Formosa, para esclarecer un hecho noticioso que generó revuelo en la ciudad: el robo de una camioneta que había sido dejada en marcha y con la llave puesta.

El Insólito Robo y la Rápida Alerta Policial

El suceso, calificado como “insólito” por el medio, ocurrió cuando “un vecino de la ciudad en un descubierto dejó la camioneta en marcha” y con la llave puesta mientras realizaba unas compras. Un transeúnte aprovechó el descuido, “se subió la camioneta y se fue”.

El Comisario Inspector Giménez confirmó los detalles del hecho y la inmediata respuesta de la fuerza. “Efectivamente el hecho se suscita de esta forma”, comenzó el comisario. La policía, a través del Comando Radioeléctrico, fue “alertados por una directiva del comando radioeléctrico policial en donde que anoticiaba la sustracción de una camioneta con las características propias, Toyota Hilux con cúpula”.

Este tipo de delito, aunque llamativo, movilizó a la UR1: “Es un es un hecho llamativo, pocas veces ocurre esto en la ciudad de Formosa, pero es un hecho que nos alerta, por ende la policía instala un operativo cerrojo”.

Despliegue de Recursos y la Intervención Policial para la Aprehensión

Ante la denuncia, la Policía de Formosa afectó inmediatamente “el recurso humano y el recurso logístico en toda la ciudad”. Se dispuso “un amplio operativo de seguridad” con el doble objetivo de “poder dar con el bien denunciado como sustraído y obviamente que la aprehensión de la persona en cuyo poder se hallaré”.

El Comisario Giménez confirmó que en la jurisdicción del Lote 111 se implantó “un operativo policial con puestos fijos y móviles en circulación”, utilizando “camioneta y motocicleta” de la fuerza. Sobre la supuesta persecución mencionada en trascendidos, el Comisario explicó que el dueño del rodado, luego de la denuncia, “busca la forma de poder dar con el bien”.

La clave de la resolución se dio con la rápida acción de los móviles: “En ese circular de la camioneta policial a cargo de un oficial jefe se puede dar con la camioneta que efectivamente interesaba a la causa”. Para lograr la detención, el móvil policial tuvo que interferir la circulación, lo que motivó que el conductor “detenga la marcha ya propiamente ahí por el contacto con el móvil”.

Recuperación y Situación Judicial del Aprehendido

Gracias al operativo cerrojo, el desenlace fue exitoso. El Comisario Inspector Giménez confirmó que la camioneta fue recuperada y restituida a su propietario. “Luego de cumplimentarse todos los trámites policiales y procesales, el vehículo fue restituido a su propietario”.

Respecto al estado procesal del hombre aprehendido y si poseía antecedentes, el Comisario optó por la cautela debido a la instancia judicial: “De lo otro no te puedo comentar porque está todavía en etapa de secreto de sumario”. Sin embargo, destacó la efectiva coordinación de la fuerza de seguridad, la cual “articuló con todas las dependencias”, incluso alertando a los puestos de control ubicados en “el control en Namqom, el control en Villa del Carmen” y disponiendo un “amplio operativo de seguridad”.

De esta manera, la historia “bastante insólita que ocurrió ayer” en el barrio San Pedro, y que tuvo “mucho vértigo”, concluyó con la “resolución de este hecho”, el ladrón aprehendido y la Toyota Hilux recuperada.