Formosa libre de COVID-19: “No bajemos los brazos ante la amenaza de esta pandemia”

Compartir

Linkedin Print

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por Decreto 100/20 del Poder Ejecutivo Provincial (PEP), informó ayer que la provincia de Formosa se mantiene sin contagios de coronavirus.

De la conferencia de prensa participaron el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, el doctor Jorge Abel González, quien tuvo a su cargo la lectura del informe número 80, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez, y el director del Hospital Central y de Epidemiología, el doctor Mario Romero Bruno.

En las últimas 24 horas se incorporaron para estudio a tres pacientes en el marco de la vigilancia intensificada en etapa de contención, preparación y alerta. Se tratan de un niño de un año, con antecedente de fibrosis quística, presentando shock séptico, en asistencia respiratoria mecánica en el Hospital de Alta Complejidad Juan Domingo Perón, donde se le tomaron las muestras, falleciendo poco tiempo después.

Se suman una paciente de 28 años con neumonía, sin antecedentes epidemiológicos internada en el Hospital de la Madre y el Niño; y un hombre de 72 años, con antecedente de tumor cerebral, con cuadro de neumonía y sin antecedentes epidemiológicos, internado en el Hospital de Alta Complejidad. Las muestras de los tres pacientes fueron remitidas al Laboratorio de Biología Molecular, que informó resultado negativo a coronavirus de todos ellos.

Además, en el marco de la búsqueda activa de casos, fueron analizadas 23 personas asintomáticas con antecedentes de viaje fuera de la provincia, arrojando todas ellas resultados negativos a COVID-19.

Es así que Formosa, con 891 test realizados desde el comienzo de la pandemia, continúa, hasta la fecha, sin casos confirmados de coronavirus.

Aislamiento e ingresos

Existen 713 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario vigente en la provincia.

En la jornada de ayer se dio de alta a 11 personas por cumplimento de la cuarentena sin presentar síntomas.

El lunes ingresaron 514 vehículos al territorio provincial, de los cuales 509 eran camiones de carga. Son un total de 580 personas, ninguna de ellas con intención de permanecer en la provincia.

Controles en la vía pública

A su vez, fueron controladas 22.940 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia, siendo judicializadas 378 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 3169 vehículos y se secuestraron 46 de ellos.

A partir del control de circulación restringida por terminación de patentes, se secuestraron 16 automóviles y 37 motocicletas. Asimismo, fueron notificadas 244 personas por no usar el barbijo en la vía pública.

Inspecciones a comercios

La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario materializó tareas de control y fiscalización en 21 comercios de diferentes rubros, labrándose 18 actas de infracción y clausurándose preventivamente a tres comercios.

En los controles bromatológicos concretados por la Municipalidad de Formosa se inspeccionaron 34 comercios, labrándose 32 actas de infracción y clausurándose 20 locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado.

Dengue

Con respecto al brote de dengue, el Consejo informó que el dato actualizado es de 4319 casos positivos, lo cual significa una reducción de la incidencia de los casos nuevos del 69% con respecto a la última semana de abril.

“Este sostenido descenso de la curva de contagio ratifica la importancia de los trabajos de prevención y mitigación, a lo cual debe sumarse el compromiso de todos los vecinos en la eliminación cada tres días de los recipientes que puedan contener agua que favorezcan la presencia del mosquito”, se puso de relieve.

En ese sentido, hoy se proseguirá la fumigación espacial en localidades del interior provincial y capital.

A su vez, el trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación se hará en los barrios Porteño Norte, ACA, Guadalupe y Porteñito de Clorinda, Mechero y La Nueva Esperanza de Ingeniero Juárez y el Favorito de El Potrillo, mientras que en la ciudad capital se desplegará esta tarea preventiva en los barrios La Floresta, La Nueva Formosa, Villa del Carmen y San Francisco.

El descacharrizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y el municipio capitalino se tendrá lugar en el barrio Guadalupe, mientras que el trabajo conjunto con Vialidad Provincial continuará en el barrio La Floresta.

Haberes estatales

En otro orden, en la continuación del cronograma de pago de haberes, jubilaciones y pensiones con recursos propios del Estado provincial, hoy percibirán sus haberes el personal activo con DNI terminados en 0, 1 y 2.

Nuevas excepciones

Asimismo, desde el Consejo se hizo notar que “a la par de la estrategia de vigilancia intensificada que estamos desplegando en toda la provincia, también estamos avanzando progresivamente en nuevas excepciones al aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

En esa línea se remarcó que “este proceso de apertura gradual podrá continuarse únicamente a partir del cumplimiento riguroso de las medidas sanitarias vigentes, entre las que destacamos el uso obligatorio del barbijo en la vía pública, el cumplimiento de los distintos protocolos sanitarios vigentes para cada actividad, y la circulación vehicular restringida para los movimientos que resulten estrictamente necesarios y que estén autorizados con los permisos correspondientes”.

“Tenemos un status sanitario libre de coronavirus gracias a las medidas y a los cuidados que hemos tenido hasta este momento; protejamos este gran logro que conseguimos trabajando unidos y no bajemos los brazos ante la amenaza de esta pandemia que no reconoce fronteras, ni edades ni clases de ningún tipo”, se subrayó.

Por último, se recalcó: “más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa no se rinde nadie”.