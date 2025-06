Formosa lista para sus Juegos Evita

En el Polideportivo Cincuentenario quedó lanzada la segunda edición de los Juegos Evita Formoseños, puestos en marcha el año pasado por decisión del gobernador Gildo Insfrán y solventados con recursos propios. Serán 40 disciplinas las que estarán en juego en este 2025, uniendo a toda la geografía provincial con la participación de jóvenes y adultos mayores.

El acto de apertura contó con la presencia del gobernador Insfrán y allí dejaron sus mensajes a los presentes, en nombre de los deportistas, Axel Villalba, entrenador de handball de San Francisco de Laishí; y Max Sanabria, hoy estudiante de Educación Física y en su momento campeón de atletismo en los Juegos Evita en deporte adaptado y también integrante de la selección argentina de fútbol PC.

Más adelante tomó la palabra el secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, Mario Romay, remarcando que los Juegos Evita Formoseños son “un programa masivo donde hasta el último pueblo o paraje de la provincia tiene la oportunidad de representar a su familia, a su barrio y a su localidad, donde el Gobierno de la provincia de Formosa, con recursos propios, se hace cargo de absolutamente todo, de lo que no se hace cargo la Nación porque tenemos un Gobierno nacional que está totalmente de espaldas al país”.

Romay, candidato a convencional constituyente, dijo que “es un gran orgullo y una gran responsabilidad”, haber sido elegido como tal, adelantando que “el deporte tendrá su lugar para plasmarlo en nuestra reforma constitucional, en nuestra modernización”.

Agustín Samaniego, diputado provincial, tomó la palabra más adelante y allí insistió con el valor de los Juegos Evita Formoseños pidiéndole a los deportistas “que compitan, jueguen con el alma, jueguen a ganar; los formoseños juegan a ganar, pero siempre háganlo con humildad”.

Estos Evita Formoseños 2025 se disputarán en las categorías sub 16 y sub 18. Los deportes en sub 16 son los siguientes: ajedrez, atletismo, bádminton, básquet, boxeo, ciclismo, esgrima, futsal, gimnasia artística, gimnasia rítmica, hockey, judo, levantamiento olímpico, lucha libre, natación, padel, rugby, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro, tiro con arco, triatlón y vóley.

En sub 18 habrá atletismo, básquet, fútbol, handball y vóley.

También los Evita tendrán deporte adaptado en sub 18 y sub 16 con atletismo, goalball, tenis de mesa y vóley sentado.

En tanto que para los adultos mayores, la competencia tiene newcom, tenis de mesa, sapo, tejo, ajedrez y truco.

Concretado el lanzamiento ahora se pone en marcha la etapa de inscripción que será desde el próximo lunes 2 de junio hasta el 11 del mismo mes, con los participantes del interior anotándose en sus municipios, mientras que los de capital lo harán en la Secretaría de Deportes.

Del 16 al 27 de junio se debe jugar la Etapa Local, del 30 de junio al 6 de agosto las Finales Departamentales y del 7 de agosto al 15 de octubre las Finales Provinciales. A propósito, Laguna Blanca recibirá el primer Provincial que será de fútbol masculino.