Formosa marchó tras el escándalo del vacunatorio vip y sumó reclamos al gobierno provincial

Ayer por la tarde pese al intenso calor, ciudadanos formoseños autoconvocados, se concentraron en la Plaza San Martín donde entonaron el Himno Nacional Argentino para luego movilizarse por la avenida 25 de Mayo hasta Casa de Gobierno, en repudio al escándalo del vacunatorio vip, sumando reclamos al gobierno provincial como por ejemplo el pedido del desbloqueo de Clorinda, la apertura total de la actividad de los gastronómicos y de los diferentes sectores que están a poco de cumplir un año paralizados. Además, solicitaron que se respete el derecho “a la libertad” de todos los formoseños.

La marcha fue impulsada y convocada en todo el país a través de las redes sociales bajo el hashtag #27F y en Formosa agregaron reclamos a la gestión del gobernador Gildo Insfrán, sobre todo desde el inicio de la pandemia, donde denunciaron, los derechos de los formoseños fueron “cercenados”.

La gente fue llegando de a poco, respetando la distancia y el uso de barbijo, acompañadas de pancartas, carteles, banderas argentinas, globos y remeras que pedían “respetar la Constitución”.

“Formoseños estamos acá en repudio a este gobierno provincial que se cree que Formosa es una estancia, cuando Formosa es una provincia donde existen los tres poderes que se deben respetar, acá hay dos poderes que prácticamente están borrados; el Poder Legislativo y el Judicial, sobre todo este último porque se han hecho varias denuncias y no actúan ni los jueces ni los fiscales”, expresaron.

“Hicimos denuncias públicas de la riqueza de los funcionarios y les digo a las esposas e hijos de los mismos que ellos son cómplices porque no pueden decir que no saben de dónde sale el dinero de sus maridos”, acusaron.

“Están todos condenados, formoseños pierdan el miedo, salgan a la calle porque esta gente ha fundido la provincia, los jóvenes tienen que migrar, no tienen futuro, tienen depresión porque no hay nada de nada”, lamentaron.

Acompañados de bombos, aplausos y un megáfono, ciudadanos que se iban acercando y deseaban hablar expresaron su repudio por el accionar del gobierno provincial para hacerle frente a la pandemia de coronavirus, lo que derivó en reiteradas denuncias ante la Corte Suprema e incluso organismos internacionales. Comerciantes también expusieron su angustia y malestar al no poder trabajar completamente, lo que les causó en muchos casos, problemas de salud como depresión.

De la movilización también formaron parte dirigentes y referentes de la oposición quienes acompañaron el reclamo de los ciudadanos y apoyaron cada uno de sus reclamos.

La organización “Formosa Libre”, gran impulsora de la protesta, había expresado en sus redes sociales que “nos adherimos a la manifestación de los autoconvocados a nivel nacional porque después de soportar un año de encierro, mentiras, violencia y pobreza, el reparto discrecional de vacunas, la restricción de las libertades de los ciudadanos y la violación de los derechos humanos, tales aberraciones son intolerables”.

“Fieles y firmes a nuestras convicciones republicanas y bajo el único emblema que nos representa, nuestros colores patrios, los formoseños levantaremos la voz una vez más porque el rugido del pueblo puede más que el martillo de los tiranos”, expusieron.

