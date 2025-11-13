Formosa: Pago de Viáticos a Autoridades de Mesa del 29 de Junio

El Tribunal Electoral Permanente (TEP) de la provincia de Formosa ha dado una excelente noticia para aquellos ciudadanos que dedicaron su tiempo y esfuerzo como autoridades de mesa durante las Elecciones Provinciales del pasado 29 de junio de 2025. Tras una espera que, para algunos, puede haber parecido un eterno escrutinio, el viático correspondiente ya está en camino.

Acreditación en Marcha: El Banco de Formosa, ¡Manos a la Obra!

El organismo electoral informó de manera oficial que el Banco de Formosa ya se encuentra realizando la acreditación del estipendio. Esto significa que el merecido pago por la jornada cívica está siendo depositado en las cuentas de los ciudadanos que cumplieron con su deber.

El comunicado oficial del TEP es claro y conciso:

«EL TRIBUNAL ELECTORAL PERMANENTE DE FORMOSA COMUNICA A LOS CIUDADANOS QUE CUMPLIERON EFECTIVAMENTE EL ROL DE AUTORIDADES DE MESA, EN LAS ELECCIONES PROVINCIALES DEL 29 DE JUNIO DE 2025, QUE EL BANCO DE FORMOSA SE ENCUENTRA ACREDITANDO EL VIATICO CORRESPONDIENTE.»

¿Cómo Confirmar mi Viático? El TEP Aconseja la Vía Digital y la Tradicional

Para evitar confusiones o un viaje innecesario, el Tribunal ha emitido una recomendación fundamental para todos los beneficiarios. La era digital siempre es la más rápida, pero la sucursal bancaria sigue siendo una opción.

La primera sugerencia es la más cómoda: verificar la situación a través de la banca online.

«A TAL EFECTO SE RECOMIENDA VERIFICAR DICHA SITUACION EN LA PLATAFORMA DE HOME BANKING»

Si el mundo digital no es lo suyo, o si prefiere la certeza de la atención personalizada, la recomendación incluye el método tradicional. Solo recuerde llevar la documentación necesaria para no perder el viaje.

«O ACUDIR A LA SUCURSAL MAS CERCANA A SU DOMICILIO CON DNI Y FOTOCOPIA DEL MISMO.»

Un pequeño consejo amistoso: Antes de ir, quizás no esté de más revisar dos veces el Home Banking. ¡A veces, el viático aparece justo cuando uno está por salir de casa!

Canales de Contacto: ¡No se quede con la Duda!

Finalmente, y sabiendo que en estas gestiones siempre pueden surgir interrogantes, el TEP dispuso sus canales de comunicación para atender cualquier consulta o problema relacionado con la acreditación del pago.

Para los amantes del correo electrónico y las consultas detalladas:

«ANTE CUALQUIER DUDA O CONSULTA COMUNICARSE A ESTE ORGANISMO A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO tep_informatica@jusformosa.gob.ar»

Y para aquellos que prefieren la comunicación directa y telefónica:

«O AL TELEFONO 4437437.»

En resumen: Las autoridades de mesa pueden respirar tranquilos. El trabajo está pago, el dinero está en el banco y solo resta verificar la acreditación. ¡Un aplauso para la democracia y, sobre todo, para el bolsillo que lo recibe!