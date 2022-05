Formosa participó de la nueva reunión del Consejo Federal de Salud en Neuquén

Compartir

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, encabezó ayer, lunes 16 en Villa La Angostura, provincia de Neuquén, la nueva reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), de la que participaron autoridades sanitarias de todas las provincias.

La provincia de Formosa estuvo representada por el doctor Julián Bibolini, médico infectólogo integrante del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.

“Son reuniones donde se tratan muchos temas, por supuesto que el tema COVID-19 no deja de ser relevante, pero también sobre trasplantes y las enfermedades materno-infantiles, así que esos fueron los tres ejes fundamentales de los que se habló”, explicó.

Sobre el coronavirus y el aumento de casos en los últimos días, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, indicó que “se habló sobre la situación y de la vacunación en la que se está haciendo hincapié”.

“Efectivamente están aumentando los casos en la Argentina, impulsados por las principales provincias”, señaló el especialista.

En este sentido, hizo notar que se avanzará en reforzar la vacunación, en lo cual “nosotros estamos muy bien”.

No obstante, “queremos estar mejor, así que instamos a aquellas personas que les falte alguna dosis a que se acerquen a inmunizarse”.

“Hay disponibilidad de dosis, vayan a los centros de salud y pidan vacunarse, sea tercera o cuarta dosis”, exhortó.

Y no dejó de recalcar el uso del barbijo, principalmente en lugares cerrados, al igual que el lavado de manos.

“Con eso minimizamos el impacto no sólo de COVID, sino también de la gripe, ya que disminuimos la circulación”, afirmó por último.

