Formosa pide una recategorización energética para toda la región NEA

Desde la Defensoría del Pueblo de Formosa solicitaron al Congreso de la Nación una recategorización de la tarifa de energía eléctrica para el NEA con el objeto de reducir el costo de la energía eléctrica en las provincias electrodependientes entre un 30% y 50%.

En ese sentido, el titular del organismo provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, expresó que “este requerimiento se envió también a los diputados nacionales por Formosa, al presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, al presidente del Bloque del Frente de Todos Máximo C. Kirchner y a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con el objeto de reducir el costo de la energía eléctrica en las provincias electrodependientes entre un 30% y 50%”.

“Apelamos a que todos los legisladores tengan una mirada profundamente federal, ya que los beneficios tarifarios, no deben ser otorgados únicamente a las provincias del sur y Buenos Aires, a Formosa se le debe conceder estas medidas de alivio energético, más ahora con la actual situación sanitaria de crisis que se vive y que hace que la mayoría de los usuarios residenciales se les haga difícil pagar sus facturas, con consumos cada vez más elevados, producto de las medidas de Aislamiento Social que deben ser cumplidas para asegurar la vida de cada ciudadano y sus respectivas familias”, expresó.

En este mismo sentido, se peticionó al presidente de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados de la Nación, el mendocino Félix Omar Chafi, “que se trate y apruebe un proyecto para reducir la facturación a los usuarios de la energía eléctrica de la región NEA”.

Es importante destacar que la iniciativa se funda en la necesidad de conferir un trato igualitario a los habitantes del Nordeste Argentino, con relación a sus pares del sur que sean beneficiarios de la tarifa social, para quienes, con el rótulo de “Zona Fría”, se trabaja en la concesión de una quita por 10 años, en los montos facturados por el uso del gas natural, mediante un sistema autofinanciado, y que implica una disminución del 30% y 50% sobre las facturas de gas, beneficiándose así a más de 3 millones de personas que residen en las provincias de Mendoza, San Juan, Salta, San Luis y provincia de Buenos Aires.

Desde el organismo de la Constitución, se señaló que “sin dudas la actual situación socioeconómica de millones de hogares argentinos, como consecuencia de más de un año de pandemia, golpea igualmente a las familias del sur, como a las del norte del país y es por ello que es una obligación de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara Baja del Congreso de la Nación el considerar la situación particular en la que se encuentran los usuarios de la energía eléctrica del NEA, en lo que se podría llamar “Zona Cálida”, región electrodependiente, que no cuenta con provisión de energías alternativas, por lo que, de prosperar la propuesta, amplios sectores sociales que han recibido fuertes embates debido a la situación sanitaria impuesta por la pandemia, los beneficiarios de la tarifa social, recibirían un alivio de aplicárseles quitas concretas en sus facturaciones, mediante la inyección de recursos en el segmento de generación, lo cual abaratará el costo de la energía eléctrica y ello hará operar una merma en el monto de las tarifas residenciales, que hoy, a la mayoría de los usuarios les está costando pagarlas en tiempo y forma, dado que los trabajadores ven perder día a día la capacidad de pago a través de sus ingresos que van siendo carcomidos por la inflación”.

