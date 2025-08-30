Formosa presente en Hotelga 2025 junto al Norte Grande

Del 27 al 29 de agosto, en el predio ferial de La Rural en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Formosa participó de Hotelga 2025, la feria más importante de hotelería y gastronomía del país.

La provincia formó parte de este espacio estratégico junto a las demás jurisdicciones del Norte Grande, presentando con orgullo la identidad de los paipperos, emprendedores y sector empresarial, quienes exhibieron lo mejor de la producción local y los sabores característicos ante el país y el mundo.

Durante las jornadas, los visitantes pudieron conocer y degustar la riqueza de la gastronomía formoseña, así como también el potencial productivo que distingue a la provincia, dejando en alto el valor y la identidad de los productores y emprendedores locales.

El stand institucional de Formosa contó con la presencia del secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, quien acompañó este importante encuentro del mercado turístico nacional.

De esta manera, Formosa reafirma su compromiso con la integración regional, la promoción de la producción local y el fortalecimiento del sector turístico, mostrando al país y al mundo todo lo que la provincia tiene para ofrecer, se subrayó.