Formosa recibió equipamientos tecnológicos que serán distribuidos en las escuelas secundarias

La referente del Plan de Inclusión Digital en la provincia, profesora Viviana Garay, anticipó cómo llevarán a cabo la distribución de los equipamientos tecnológicos que recibieron desde Nación y los preparativos del mismo.

En ese marco, la funcionaria confirmó que percibieron 5124 equipos tecnológicos que incluye tablets y netbooks; y que, en esta etapa, están revisando cada equipo para verificar que no estén bloqueados o no funcionen y ponerlos en condiciones para su uso adecuado.

“Todas las tablets han sido controladas, encienden y están en perfecto funcionamiento, así que ahora estamos haciendo lo mismo con las netbooks”, indicó.

Respecto a los destinatarios de los dispositivos Garay confirmó que serán los estudiantes de 4to año de la escuela secundaria pública; y que, “con ese total de equipos que se recibió se completa el universo de escuelas agrotécnicas, rurales, de modalidad de educación intercultural bilingüe y un importante número de escuelas secundarias urbanas, que son nuestras EPES”.

Además, la responsable del área, recordó que el último año de entrega en la modalidad de una computadora por alumno, fue en el año 2017, pero ya se había perdido la característica de Conectar Igualdad, que significaba la universalidad para todos los estudiantes, porque sólo llegó para 43 escuelas en un programa que se llamó “Escuelas del futuro”.

“En esa ocasión lo recibieron sólo los alumnos de primer año de esas 43 escuelas, esos alumnos hoy deberían, si hicieron una buena trayectoria escolar, estar en 4to, por lo que no van a recibir en este momento porque ya obtuvieron un equipo en primer año 2017; y en su mayoría esas escuelas fueron de Formosa Capital”, aclaró Garay.

Por último, consultada por la probable fecha de entrega del equipamiento, la profesora anticipó que “estamos preparando por escuela y a su vez agrupando por delegación”, pero que “todavía no tenemos fecha de entrega”.