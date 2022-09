Compartir

Linkedin Print

Con el fin de dar cumplimiento a las acciones delineadas en el convenio específico de adhesión al Programa de Fortalecimiento de Ciberseguridad y en Investigación del Cibercrimen (FORCIC) se hizo entrega de equipamientos a las provincias que participaron de la capacitación sobre la lucha contra el Cibercrimen, organizada por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

En este contexto, efectivos policiales de las provincias de Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, participaron de intensas jornadas de trabajo, adquiriendo nuevos conocimientos, estrategias de investigación y maneras de abordar esta problemática.

En el acto de entrega de estas nuevas herramientas de trabajo, realizado en el Galpón G del Paseo Costanero “Vuelta Fermoza” este jueves 22, estuvo presente el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, Jorge Abel González; el jefe de la Policía de la Provincia, comisario general Walter Arroyo; y el director de Cibercrimen del Ministerio de Seguridad de la Nación, Daniel Pedro Janices.

Al respecto, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González, destacó la iniciativa del Gobierno Nacional de fortalecer un área tan relevante e importante como es la del ciberdelito, “un delito que está a la orden del día”, marcó.

Subrayó que este tipo de trabajo es importante, “porque se trata de un área novedosa, con tanto desarrollo, que nos obliga a estar capacitados constantemente”.

Asimismo, valoró que con la entrega de estos equipamientos se podrá avanzar en las investigaciones del cibercrimen, siendo una iniciativa del Ministerio de Seguridad de la Nación que demuestra “una verdadera política federal en actos concretos y no solo en discursos”, enfatizó.

Además, aseguró que “en Formosa hace un tiempo venimos formando al personal, desarrollando distintos cursos de formación en la temática, y ya estamos a las puertas de ir fortaleciendo una unidad especial de cibercrimen”.

Aseveró que “el gobernador Gildo Insfrán nos ha enseñado que lo importante de construir algo es hacerlo con cimientos firmes, y por eso es importante la inversión en formación y en equipamientos”.

Al concluir insistió en que esta modalidad delictiva ha crecido con mucho auge en los últimos tiempos, “por eso también requiere de mucho trabajo de prevención y divulgación sobre sus consecuencias”, cerró.

Por su parte, el director de Cibercrimen del Ministerio de Seguridad de la Nación, Daniel Pedro Janices realizó un balance “excelente” de la capacitación porque “el fin último fue compartir conocimientos nuevos”, valoró.

Señaló que todos los agentes policiales que participaron, aprendieron sobre las formas de proceder de las fuerzas federales en el ámbito del cibercrimen, forensia digital, investigación y recolección de evidencia.

Además, precisó que el personal de Gendarmería Nacional, Policía Federal y Prefectura, compartió casos, explicando cómo se realizan las investigaciones y como se trabajan en cada uno de los escenarios que el cibercrimen presenta.

Destacó también la presencia de Horacio Azzolín, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), siendo “un orgullo esta manera de trabajar: unidos contra un crimen organizado que no cesa”.

Asimismo, sobre la entrega de equipamientos, comentó que van a permitir a las provincias que ya tienen Unidad de Cibercrimen contar con nuevos servidores, estaciones de trabajadores, software para las investigaciones, “potenciando el trabajo”.

Y resaltó que estas herramientas tecnológicas “sin un ser humano atrás, no funcionan”, porque son ellos los que hacen posible toda la investigación.

“Por eso es importante estar capacitados, porque la investigación del cibercrimen tiene factores en común con los crímenes normales, es decir el análisis y la investigación, entendiendo los datos y relacionándolos”, finalizó.

Compartir

Linkedin Print