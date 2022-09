Formosa recibirá en diciembre la copa ACLAV Argentina

Compartir

Dos nuevos destinos están confirmados en el calendario 22/23 de la máxima categoría del vóley argentino de clubes: Mar del Plata será la sede de la Supercopa, el torneo que inaugura la temporada en octubre, y Formosa recibirá la Copa ACLAV Argentina, en diciembre como cierre de la actividad para este año.

Al igual que en su edición 21/22, la Supercopa reunirá a los cuatro mejores equipos del ciclo previo para iniciar una nueva temporada: UPCN San Juan Vóley, actual campeón de la LVA RUS; Ciudad Vóley, defensor del título de la Supercopa y subcampeón de la LVA RUS pasada; Policial Vóley, último vencedor de la Copa ACLAV Argentina y semifinalista de Liga; y Once Unidos, también entre los cuatro mejores de la principal competencia nacional.

El certamen se disputará el sábado 22 y domingo 23 de octubre con semifinales a partido único en primer lugar y la definición del podio en la jornada final.

En tanto, la Copa ACLAV Argentina recalará en Formosa entre el viernes 16 y el jueves 22 de diciembre y contará con la participación de los 12 equipos de la temporada: UPCN, Ciudad, Policial, Once Unidos, Paracao, Obras de San Juan, River, Monteros Vóley, Defensores de Banfield, UVT Vóley, San Lorenzo y AMUVOCA. La fórmula de juego consta de una primera ronda con fase de grupos y luego un Play Off a partido único con instancias de cuartos de final, semifinales y final.

UPCN entrena en doble turno

El equipo bajo las órdenes de Fabián Armoa trabaja en doble turno: sesiones de pesas a la mañana y prácticas con pelota por las tardes, en el estadio nuevo.

El primer compromiso del campeón de Liga será a fines de octubre, con la disputa de la Supercopa; mientras que el 3 de noviembre comenzará la Liga de Vóleibol Argentina, cuya fase regular tendrá siete Tour a lo largo del país. Precisamente, el segundo de ellos será en San Juan, del 17 al 20 de noviembre (un juego se adelantaría al 12/11).

