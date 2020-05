Formosa refuerza la seguridad en ingresos por rutas y pone mayor acento en pasos ilegales

Compartir

El ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Jorge Abel González, informó que Formosa refuerza la seguridad en los ingresos al territorio no sólo por las rutas con vinculación física con el Chaco, sino todos aquellos pasos utilizados y no habilitados y que ante la actual situación de pandemia requieren una precaución muy particular.

El titular de la cartera de Gobierno precisó que la medida de refuerzo con un importante despliegue de fuerzas policiales y móviles alcanza a todos los pasos ubicados desde la zona de Sumayén, al sur de Laguna Yema, hasta la Línea Barilari, la zona de Fortín Belgrano.

“En lo que hace a la ruta nacional N° 86, estamos desde Lamadrid hacia el Oeste provincial, siendo nuestro último puesto de control luego de Río Muerto, Puerto Yrigoyen. Lo hacemos porque también es una zona donde existen paso de personas, también del otro lado del bañado La Estrella. Es decir, toda la zona de Ramón Lista y Bermejo”, detalló el funcionario provincial en el marco de las medidas tendientes a mantener el actual estatus sanitario de Formosa.

A la espera

Respecto a las condiciones de las personas que aguardan ingresar a la Provincia vía Mansilla, el ministro González subrayó que “la situación de nuestra provincia en materia sanitaria hace que seamos muy firmes” y recordó que desde la implementación de “Vuelta a casa”, Formosa mantiene un ingreso administrado y ordenado, con la habilitación además de centros de alojamiento preventivos para quienes ingresan para que cumplan los 14 días de aislamiento bajo un estricto control sanitario.

Al interrogante de cuántos centros de alojamiento están habilitados actualmente, respondió que son 16 en la ciudad de Formosa.

“Respecto a las personas varadas en Mansilla, tenemos información de que han sido trasladadas a La Leonesa, donde les han ofrecido un alojamiento. Pero para contextualizar este caso, hay que recordar que en la Argentina la circulación entre provincias está restringida, no está liberada y para hacerlo se requiere un permiso que extiende el Estado nacional. Ese certificado fue el que se extendió para la Vuelta a casa y que nos llevó a establecer en nuestro territorio el ingreso coordinado”, precisó el ministro.

En este sentido, consideró que “a partir de los análisis de las estrategias sanitarias que afectaban a nuestra provincia y a otras, se resolvió hacerlo –el ingreso- de manera coordinada con el Estado federal. Ya no eran ellos los que expedían los certificados de las personas sino que debían aguardar la respuesta de las provincias, a los fines de extender los certificados” y aclaró que no sólo Formosa sino también otros Estados provinciales comenzaron a aplicar este mecanismo”.

“Estamos frente a un gobierno ordenado, donde todos estamos llevando adelante las mejores medidas sanitarias que tenemos y entendemos debemos implementar”, afirmó Jorge González y resaltó: “Las personas que quedaron varadas en Chaco, carecen de este certificado por lo que ni siquiera tendrían que haberse movilizado”.

Manifestó que actualmente en el control de ruta de Basail, en el límite de la Provincia del Chaco con Santa Fe, se está exigiendo el certificado correspondiente para evitar futuros inconvenientes.

“¿Cuándo van a entrar esas personas? Cuando sea el momento, no es una cuestión de capricho, estamos trabajando muy seria y responsablemente y queremos ser absolutamente justos con todas aquellas personas que se han inscripto para regresar. Muchos de los que aguardan, no tiene domicilio en Formosa, se han retirado hace muchos años. Estamos estableciendo un criterio de prioridad: primero las personas con problemas de salud y no olvidemos que tenemos jóvenes estudiantes que también quieren venir y reunirse con sus familias”, clarificó el ministro.

Adolescentes

Consultado si los adolescentes pueden salir solos o deben hacerlo indefectiblemente acompañados de sus padres, González explicó que se autorizaron dos tipos de salidas recreativas: una que es para caminar y andar en bicicleta y la otra para los niños los sábados y domingos. “Esto tiene una razón y motivo y es que estamos en clases, que sean virtuales no significa que no tengan tarea escolar que cumplir, tenemos que mantener ese orden”.

“Vivimos en Formosa, todos sabemos lo que es vivir en nuestra provincia por lo que los adolescentes no requieren la presencia de un mayor, pero tampoco es un momento para encontrarse con “la barra”. No nos olvidemos que estamos en una situación de pandemia”, explicó por último el ministro González.