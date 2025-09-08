Formosa registró 38 nuevos contagios de coronavirus en la última semana

El Gobierno de Formosa informó este domingo 7 que en la última semana se detectaron 38 nuevos casos de coronavirus sobre un total de 505 test de vigilancia y búsqueda activa realizados, lo que representa un índice de positividad del 7,5 %.

De los contagios confirmados, 37 corresponden a la ciudad capital y uno a la localidad de Clorinda. Con estas cifras, los casos activos ascienden a 45, mientras que en el mismo período se otorgaron 15 altas médicas. Desde la cartera sanitaria aclararon que actualmente no hay pacientes internados por COVID-19 en hospitales provinciales.

En paralelo, los equipos de salud efectuaron 208 llamados telefónicos de seguimiento clínico diario a personas que transitan la enfermedad en sus domicilios.

Panorama acumulado desde el inicio de la pandemia

Según el reporte oficial, desde marzo de 2020 hasta la fecha Formosa acumula 150.477 casos diagnosticados, de los cuales 149.006 lograron recuperarse, mientras que 1.351 personas fallecieron como consecuencia del virus.

Recomendaciones sanitarias

Ante este escenario, el Ministerio de Desarrollo Humano reiteró a la comunidad la necesidad de intensificar las medidas de prevención y mantener al día el esquema de vacunación con los refuerzos correspondientes.

Asimismo, se solicitó a quienes presenten síntomas compatibles con la enfermedad que concurran a los centros de salud y hospitales para realizarse el hisopado, con el fin de garantizar la detección temprana y el seguimiento de los casos.

Las autoridades recordaron además que todos los vacunatorios de la provincia permanecen habilitados, por lo que instaron a la población a acudir para completar o reforzar la inmunización.