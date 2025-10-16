Formosa se prepara para recibir al Select 12 Norte

El próximo viernes 17 y domingo 19 de octubre se desarrollará el Campeonato Argentino Juvenil M17 Zona Desarrollo Select 12, versión Norte. Aguará Rugby & Hockey Club será sede del certamen que tendrá la participación de seis seleccionados regionales. En la temporada 2024 se llevó a cabo en Catamarca, dónde el seleccionado de Misiones se coronó campeón. El formato del torneo será distinto a lo que fue la última edición, los equipos estarán divididos en dos grupos y jugarán entre ellos, luego en la jornada del domingo se jugarán las semifinales y finales para definir al campeón. El ganador del certamen jugará la gran final frente al campeón del Select 12 Sur en el mes de noviembre por el ascenso al Campeonato Argentino Juvenil M17 del próximo año.

A su vez, Víctor Luna, Gerente de Competencias y Desarrollo de la Unión Argentina de Rugby se refirió al torneo en Formosa: «El torneo es muy importante porque, por un lado el ganador podrá jugar la final en la última jornada del campeonato Argentino Juvenil en San Juan versus el ganador del Select 12 Sur que se disputará en Trelew y de ahí saldrá la unión que asciende. El año pasado le toco ganar a la Unión de Rugby de Misiones y luego perdió la final frente a la UROBA quien finalmente logró el ascenso. Además de lo estrictamente competitivo, es importante porque genera una instancia de difusión significativa para la ciudad y provincia sede del evento, en este caso Formosa. Es decir no solo es importante por el resultado deportivo sino también por la difusión que se genera, que hace que el rugby tenga visibilidad en la zona y en el futuro se acerquen nuevos participantes. Estamos convencidos que será un lindo fin de semana de rugby en donde además de jugar, los chicos podrán confraternizar y compartir actividades creando nuevos vínculos , que sin dudas agregarán valor al encuentro».

Aquí las zonas y el fixture del Select 12 Norte:

Zona 1: Misiones, Jujeña y Formosa

Zona 2: Paraguay, Andina y San Luis

JORNADA 1 (viernes 17 de octubre)

09:30h | Paraguay vs San Luis

10:30h | Misiones vs Formosa

12:30h | Andina vs San Luis

15:00h | Jujeña vs Formosa

16:00h | Paraguay vs Andina

18:00h | Misiones vs Jujeña

JORNADA 2 (domingo 19 de octubre)

10:00h | 1° Zona 1 vs 2° Zona 2 (semifinal 1)

11:00h | 1° Zona 2 vs 2° Zona 1 (semifinal 2)

12:00h | 3° Zona 1 vs 3° Zona 2 (final 5° puesto)

16:00h | Perdedor SF 1 vs Perdedor SF 2 (final 3° puesto)

17:00h | Ganador SF 1 vs Ganador SF 2 (final)