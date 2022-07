Formosa se suma al cese de comercialización y jornada de protesta que lleva adelante la Mesa de Enlace

Compartir

Las entidades agropecuarias que conforman la Mesa de Enlace llevan adelante una jornada de protesta y un cese de comercialización de granos y hacienda, en reclamo de la normalización del abastecimiento de gasoil y con la demanda de que «la política recupere la estabilidad macroeconómica».

La convocatoria contempla la realización de concentraciones a la vera de las rutas y en ciudades del interior. Nuestra provincia se suma a la medida a través de CHAFOR que nuclea a entidades rurales de Formosa y Chaco.

Guillermo Martínez, productor y vicepresidente de CHAFOR, habló con el Grupo de Medios TVO respecto a la protesta. “Estamos en el predio de la Sociedad Rural de Resistencia ubicada en la zona de Margarita Belén, contamos con la concentración de productores formoseños y chaqueños”, sostuvo.

Al ser consultado por la adhesión respondió: “hace un rato lo escuché a Manzur diciendo que no le encontraba sentido a este paro agropecuario porque el tema del gasoil estaba resuelto y demás, indudablemente no tiene idea de lo que habla, no pasa por el gasoil solamente, ya que hay cuestiones impositivas, de abigeato, de retenciones, es decir, el temario es muy largo”.

“Nosotros respondemos con un paro que no afecta bajo ningún aspecto porque los frigoríficos han abastecido a las carnicerías, eso estaba evaluado, y tampoco nuestra modalidad es cortar ruta o molestar a la gente”, dejó en claro Martínez.

