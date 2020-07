Formosa se sumó al “banderazo” en contra del gobierno nacional

Compartir

Ayer, en el 204 aniversario de la Declaración de la Independencia se realizó en todo el país un masivo banderazo para visibilizar una serie de reclamos en contra del Gobierno Nacional que incluyeron el rechazo a la expropiación de la cerealera Vicentin, justicia y bienestar de los argentinos y también para “defender las libertades” en el marco de la pandemia de coronavirus.

La movilización fue convocada a través de las redes sociales para las 16 horas, pero incluso antes de ese horario y para evitar el intenso frío, en las calles de la zona céntrica comenzó a circular una caravana de vehículos y motociclistas que transitaban a paso de hombre con banderas de Argentina y tocando bocinazos.

Cabe señalar que en todo el país los manifestantes clamaron por “la libertad, la justicia y el bienestar de los argentinos; por los comerciantes que se están fundiendo debido a la cuarentena; por los productores; por un país sin dirigencia autoritaria ni corrupción, contra el avance del Gobierno sobre el campo y la Justicia” y por “una mayor libertad”, según expresaba el comunicado oficial de la convocatoria, impulsada por la agrupación cordobesa Campo Más Ciudad.

Además pidieron “que se respeten nuestros derechos constitucionales”, “que dejen de fundir negocios” y “que le devuelvan los aumentos a los jubilados” y que dejen de atacar al campo.

En Formosa, el reclamo más fuerte tuvo que ver con la gran cantidad de comercios que se están fundiendo por la extensión de la cuarentena que lleva ya más de 100 días y la imposibilidad de trabajar en su totalidad.

“Hace muchísimo tiempo estamos en cuarentena pero no podemos seguir así toda la vida, los comercios se están fundiendo, tengo familiares, amigos que ven cómo el esfuerzo de tantos años se va por la borda”, dijo una vecina formoseña al Grupo de Medios TVO.

“Si uno nunca alza la voz no nos van a escuchar, esta es la única manera de hacer sentir que hay un descontento, la estamos pasando muy mal y vamos a estar peor, no hay que ser muy sabios para darse cuenta que Argentina va en picada. En Formosa cerraron un montón de locales, otros apenas están aguantando pero ya tienen fecha de caducidad. Lo peor es que no hacen nada para salvar a las pymes que tantas fuentes de trabajo dan en nuestra provincia”, dijo indignada otra mujer.

Otro manifestante expuso que “en Formosa hay muchas irregularidades, hay localidades del interior que históricamente fueron productoras y la están pasando realmente mal, la cuestión de los bananeros sin ir más lejos que jamás tienen una respuesta satisfactoria. Pareciera que acá se castiga al que trabaja”.

“Nos solidarizamos sobre todo con los comerciantes que se están fundiendo, mientras el presidente se empeña en una cuarentena insostenible, con los productores que sufren violencia ante la inacción de las autoridades, y con los jubilados que, tras una vida de aportes, ven sus ingresos recortados por decreto”, acotó indignada otra vecina.

La manifestación siguió en el circuito de la zona céntrica hasta que en un momento determinado, con barbijo puesto y manteniendo la distancia social, se bajaron en la Plaza San Martín donde entonaron el Himno Nacional Argentino.

En la marcha no solo participaron vecinos de la ciudad ya que también se pudo ver a legisladores formoseños acompañando la movilización.