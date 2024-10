Formosa se sumó al reclamo por la transparencia en la privatización del Belgrano Cargas

Defensores del Pueblo de todo el país, organizados en ADPRA, expresaron su preocupación por la falta de claridad en las políticas de privatización y reestructuración del Belgrano Cargas, una medida que podría tener consecuencias severas para las regiones del Norte Argentino.

En un comunicado, los Defensores del Pueblo denunciaron que el futuro del Belgrano Cargas es un tema crucial para el desarrollo y la integración del Norte Argentino. Esta línea ferroviaria no solo representa un medio de transporte para mercancías, sino que es una infraestructura vital para reducir las asimetrías regionales y fomentar el crecimiento económico en una de las áreas históricamente más postergadas del país.

Los Defensores instaron a que las decisiones del Gobierno Nacional sobre el Belgrano Cargas sean debatidas ampliamente y de manera democrática, con la participación del Congreso de la Nación. En este contexto, pidieron un plan de desarrollo ferroviario integral que contemple las necesidades específicas del Norte Argentino y garantice la sostenibilidad del servicio.

En consecuencia, desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se dirigieron cartas al Ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, y otros funcionarios, solicitando que las decisiones en relación al Belgrano Cargas no sean tomadas unilateralmente por el Ejecutivo Nacional. Exigieron la inclusión de las provincias involucradas, entidades intermedias, empresarios y ciudadanos, quienes han apostado históricamente por el mantenimiento de esta infraestructura ferroviaria.

El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, subrayó que el Belgrano Cargas, con sus 7.600 kilómetros de extensión, ha sido una arteria vital para el transporte de productos del NEA y NOA hacia los puertos de exportación. La concesión de esta línea a un solo operador podría generar un monopolio, limitando la competencia y aumentando las tarifas, lo que afectaría gravemente a los productores del Norte Argentino.

Gialluca enfatizó la necesidad de establecer mecanismos de control que aseguren la reconexión de los formoseños con la Red Ferroviaria Nacional. Además, resaltó la importancia de la participación de la sociedad civil y de implementar medidas que garanticen beneficios tanto para productores como para consumidores, evitando una privatización o reestructuración que no contemple las realidades de la región.

Finalmente, dejó en claro que la situación es un llamado a la acción para preservar una infraestructura esencial que ha sido clave para el desarrollo del Norte Argentino, en un contexto donde el acceso a servicios de transporte adecuados es fundamental para su integración en la cadena logística nacional e internacional.