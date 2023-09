Formosa se ubica entre las provinciascon menos casos de femicidios del país

Durante el primer semestre del año se cometieron 151 femicidios en todo el país y Buenos Aires y Chaco se ubican entre las provincias con mayores casos; mientras que Formosa está entre las de menores registros; según el informe elaborado por la Defensoría del Pueblo de la Nación.

El informe especifica las diferentes jurisdicciones en los que se cometieron esos casos y arrojó que la mayor cantidad de hechos se produjo en la provincia de Buenos Aires con 62, Chaco con 17, Santa Fe con 13 y Salta con 10.

De acuerdo con el Observatorio de Femicidios de ese organismo nacional, en los primeros seis meses de 2023 hubo 17 femicidios vinculados, dos transfemicidios y 11 víctimas menores de 18 años, cuatro de ellas menores de 12.

También sostiene que la franja etaria con mayor incidencia fue de 31 a 50 años, por lo que el Observatorio incorporó un nuevo rango, de «60 en adelante», con «el objetivo de visibilizar la violencia de género de las mujeres adultas mayores».

De esta manera, el primer semestre de 2023 registró un aumento de casos en comparación con 2022 (130), 2021 (137) y 2020 (150).

Formosa

En el caso de la provincia de Formosa, la estadística indica que de enero hasta agosto de 2022 e igual periodo de 2023 no hubo aumentos de casos de femicidio y el número se repite en tres víctimas por año durante ese periodo.

El cuadro comparativo muestra además que las actuaciones por violencia de género aumentaron en forma considerable porque cada vez más mujeres denuncian las situaciones de violencia.

En el marco de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de la provincia de Formosa en materia de género, la Policía de la provincia amplió su estructura para atender, contener y acompañar a las víctimas de violencia de género en todo el territorio provincial.

Al respecto, la directora de la Dirección General de Género y Violencia Intrafamiliar de la Policía provincial, comisario general Antonia Silvia Van Dyk, comentó que de enero y hasta agosto de este año se registraron 2.304 causas judiciales por violencia de género, de los cuales tres resultaron en femicidios en la provincia.

“Esto es así porque cada vez más mujeres se atreven a denunciar hechos de violencia en sede policial donde desde el primer momento son contenidas y acompañadas, articulándose además el trabajo conjunto con otras instituciones del estado provincial que se ocupan también de esa problemática social como ser el Ministerio de la Comunidad, Educación, Salud, la Secretaría de la Mujer, la Oficina de Violencia Intrafamiliar del Poder Judicial (OVI), Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Oficinas de Géneros de las Municipalidades y los Juzgados de Paz, entre otros”, explicó Van Dyk.

Los datos del Sistema Integrado de Seguridad indican que el número de casos de violencia de género denunciados va en aumento, lo que deriva en causas judiciales, contravencionales, exposiciones y actuaciones varias.

Tal es así que en lo que va del año se realizaron en toda la provincia 2.304 causas judiciales por violencia de género, donde el 99% de esos hechos fueron cometidos por la pareja de la víctima, en tanto que el 1% fue llevado a cabo por una persona desconocida.

“Con respecto a los tres femicidios registrados en el año, los tres fueron cometidos en un recinto privado, representando una tasa delictual de ese delito del 0,49% actualmente. Al cotejar el rango etario de las víctimas, dos de los hechos corresponden a menores de edad de entre 0 a 14 años y un caso en el que era mayores de 40 años. En un 99% de los casos se pudo determinar que los causantes fueron influenciados por el consumo de alcohol, no existían antecedentes de denuncias ni medidas cautelares y los tres autores se encuentran a disposición de la justicia”, sostuvo.

Otro dato relevante asociado a la prevención es que tanto la Dirección General de Género y sus delegaciones llevan a cabo 1.291 charlas de violencia de género brindadas a la comunidad, establecimientos educativos, instituciones y capacitación interna al personal policial.

“Las puertas de la Dirección General de Género y Violencia Intrafamiliar de la Policía provincial, ubicada en calle Moreno y Saavedra de esta ciudad, se encuentran abiertas a todas las personas, entidades gubernamentales, no gubernamentales asociaciones, etc. que quieras asesoramiento, consultas, charlas o cualquier inquietud que deseen plantear”, invitó.