Formosa sigue sin registrar nuevos casos de coronavirus y se recupera más de la mitad de los positivos

En las últimas 24 horas no se han diagnosticado casos positivos de coronavirus. Además, al día de la fecha, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia covid-19 no reportó casos sospechosos en la provincia. Hoy darán de alta a 10 pacientes recuperados más, totalizando 41 contagiados que ya no padecen la enfermedad. De los 77 contagiados, Formosa alcanzó 41 pacientes recuperados y sólo quedan 36 internados.

Sin perjuicio de ello, se continúa con la estrategia de vigilancia intensificada y búsqueda activa de casos.

Hoy se darán de alta médica a 10 personas. Se tratan de varones de 18, 19, 23, 24, 27, 29, 37, 41, 42, y 61 años, quienes han tenido dos análisis negativos consecutivos a coronavirus durante el período de observación y seguimiento a pacientes, no implicando su estado actual riesgo alguno para la comunidad.

De esta manera, totalizarán 41 las altas médicas otorgadas a pacientes recuperados hasta el momento, constituyendo el 53% del total de pacientes ingresados al Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19.

Continúan internados en dicho hospital un total de 36 pacientes: 27 varones y 9 mujeres. Todos se encuentran en buen estado general, evolucionado 32 de ellos sin síntomas al momento. El porcentaje de ocupación de camas COVID-19 en el sistema público provincial es actualmente del 5,7%.