Formosa: subió la demanda de gasoil por la venta a vehículos extranjeros

Martín Bronstein, investigador del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad (Ceepys), en comunicación con el Grupo de Medios TVO, informó que mediante un estudio que realizaron determinó que en los primeros cinco meses del año la venta de gasoil en la provincia de Formosa creció el 43%. Aseguró que el desmesurado crecimiento de la demanda en estos meses año no está vinculado a ningún factor productivo, sino que «las causas del incremento en las ventas de gasoil es por su proximidad con Paraguay, donde el mismo combustible cuesta un 119% más caro que del lado argentino», señaló.

«Nosotros hicimos un relevamiento en base a las declaraciones juradas que presentan todas las empresas emprendedoras de combustibles sobre las ventas y el cual refleja el consumo de combustibles a lo largo y ancho del país», comenzó explicando Bronstein.

En este sentido, detalló que «el informe dio resultados llamativos dado que históricamente la demanda de gasoil que es el insumo básico de toda la cadena productiva de logística a nivel nacional y en el mundo siempre acompañó el crecimiento del PBI (Producto de Bruto Interno), entonces también relevamos que en los últimos doce meses del año móvil el PBI creció un 12%. El consumo de gasoil había aumentado en la media nacional entre un 10% y un 18%, es decir, que se había duplicado algo llamativo y después evidenciamos ciertas particularidades en provincias de fronteras, como es el caso de Formosa donde el consumo de gasoil se había triplicado incluso cuadriplicado».

«Esto está mostrando que está obedeciendo a otro tipo de comportamiento que van más allá de las cuestiones productivas. Por lo que identificamos que esto sucede por el comercio internacional. Por lo que los habitantes de países limítrofes como es el caso de Paraguay, compran en el país, porque consiguen el gasoil más barato», contó.

«El país tuvo un aumento del gasoil aproximadamente hace 10 días, entre el 12% y el 18% dependiendo de la región. Esto ha equiparado un poco los precios, si sigue aumentando va hacer que deje de aumentar el flujo de comercio de habitantes paraguayos que crucen la frontera para abastecerse».

Asimismo, destacó que esto es un problema de la demanda, «la oferta a respondido hasta donde pudo, las empresas en las fronteras están produciendo dentro de sus niveles normales, y también se han producido importaciones de gasoil, por lo que se está haciendo algo, pero el problema es que dada la explosión del consumo no alcanza para abastecer la demanda».

El estudio de Bronstein determinó que provincias como Formosa (+43%) o La Pampa (+39%) tuvieron un crecimiento extraordinario de la demanda extraordinaria de gasoil que triplicó el rebote económico. Entre Ríos se ubicó en el tercer lugar, con ventas un 34% por encima del año pasado y Corrientes, en la cuarta posición (+33%).

«Ya que Formosa no registró en estos meses ningún milagro productivo, la explicación del descomunal incremento en las ventas de gasoil lo explica su proximidad con Paraguay, donde el mismo combustible cuesta un 119% más caro que del lado argentino», señaló Bronstein. Según el especialista, misma explicación recae para entender el fuerte crecimiento de ventas registrado en las provincias de Entre Ríos y Corrientes, limítrofes con Uruguay y Brasil, países donde el precio del gasoil es 163% y 119% más caro, respectivamente que del lado argentino.

Para que la demanda de los países limítrofes no agudice aún más la escasez, desde el 8 de junio pasado YPF comenzó a cobrar más caro su gasoil premium a vehículos con patente extranjera. Para ellos, la petrolera estatal «implementó un sistema por el cual los autos livianos y el transporte pesado con patente extranjera sólo podrán cargar Infinia Diesel a un precio de 240 pesos por litro», según informó la empresa.

El operativo comenzó a implementarse con prioridad en Mendoza y las provincias del Litoral, pero alcanzó a todo el territorio nacional. «Esta medida busca limitar la demanda inusualmente alta asociada con el consumo fronterizo y logístico, donde se registra un crecimiento que supera el 30% en algunos puntos del país», detalló YPF. Las fuertes diferencias de precios con Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay explican la decisión.

