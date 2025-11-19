Formosa: Un Caso con «Vínculo Análogo» que Podría Marcar la República

Aval del Procurador a la Competencia de la Corte Suprema

La mañana en el programa radial “Exprés En Radio” por FM VLU 88.5, del Grupo de Medios TVO, se centró en un tema de trascendental importancia política y jurídica: el reciente dictamen del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que «avaló la competencia del máximo tribunal de la Corte Suprema de Justicia para intervenir en la causa que cuestiona la cláusula transitoria que habilita hasta el momento a una nueva candidatura de Gildo Insfrán».

Para analizar este hito, el periodista Daniel Moreira Viera dialogó con el Dr. Richard Jaquet, abogado de la Comisión Jurídica de la Unión Cívica Radical (UCR), quien, junto a la Dra. Agustina Villagi, presentó la acción declarativa de inconstitucionalidad.

Los Pasos a Seguir Tras el Dictamen

El Dr. Richard Jaquet, quien aclaró formar parte del «equipo jurídico de la Unión Cívica Radical y ser actualmente el apoderado del partido», explicó que la UCR ha «venido batallando con esto hace un montón de tiempo» y que, tras la presentación de la acción declarativa de inconstitucionalidad por la cláusula cuarta, el procurador «estimó claramente de que la Corte debía tratar el caso y bueno, ahora le han corrido vista a la Corte para que tome el caso».

Respecto a la dinámica procesal, Jaquet indicó que se trata de un juicio «ágil, sumísimo casi». Los siguientes pasos incluyen la notificación a la provincia, que tendrá la oportunidad de «ejercer el derecho de defensa» (con un plazo de 60 días a partir de la notificación), y, finalmente, «decidirá la Corte». El abogado anticipó que, muy probablemente, «el fallo saldrá si lo quiere el año que viene, claramente».

El Precedente de las Reelecciones Indefinidas como Fundamento

Uno de los puntos clave del dictamen de Casal, y que Jaquet destacó como «la base fundamental» de la presentación de la UCR, es la vinculación directa con el precedente anterior de la Corte que declaró la inconstitucionalidad del artículo 132 provincial, el cual habilitaba las reelecciones indefinidas.

El Dr. Jaquet subrayó que el procurador hizo una mención directa al fallo anterior y argumentó que la Corte «debe entender sí o sí porque tiene un basamento» y «no puede eludir la competencia porque ya existe el antecedente del dictado de la inconstitucionalidad de las reelecciones presidenciales». Enfatizó: «Ese es el basamento fundamental del procurador y dice que sí, la Corte debe tomar la competencia originaria y debe fallar al respecto». El abogado manifestó la satisfacción de su equipo: «Estamos muy felices, muy contentos. Es una lucha que se está dando hace muchísimos años».

Autonomía Provincial vs. Cláusula Transitoria: La Comparación con 1994

El periodista inquirió sobre uno de los principales argumentos mediáticos utilizados por el oficialismo provincial: la similitud en la redacción de la cláusula transitoria cuestionada con la de la Constitución Nacional de 1994, que permitió una reelección a Carlos Menem. El gobierno provincial esgrimiría nuevamente el argumento de un «choque entre la autonomía de la provincia» y los intereses nacionales.

El Dr. Jaquet desestimó la comparación con claridad. Destacó primero la labor de los convencionales de la UCR en la reforma constitucional provincial, cuyo esfuerzo «ha servido y es un basamento fundamental de la presentación». Luego, diferenció los casos:

«El fundamento en aquella época en la en la reforma del del 94 en la Constitución Nacional es que el presidente solamente tenía un solo mandato anterior, ¿sí? Entonces se lo tomaba como un solo mandato. Esto tienen ocho mandatos o casi nueve eh Insfrán anteriores, o sea, que es un antecedente totalmente disímil.»

Para Jaquet, no es lo mismo tomar un primer mandato tras una reforma que pretender que «devenir siendo ocho veces ya o sea ocho gestiones anteriores el gobernador Insfrán y lo y lo quieren tomar como una sola gestión». Por ello, insiste, la acción de inconstitucionalidad tiene fundamento.

La Fuerza Procesal del Dictamen No Vinculante

Ante el argumento de que el dictamen del procurador no es vinculante para la Corte, el Dr. Jaquet reconoció su veracidad, pero resaltó su peso: «La la la el dictamen del procurador no es vinculante, pero tiene una fuerza procesal, sí, que indica el camino a seguir».

Aun cuando la Corte puede apartarse, el rol del procurador es «tener o procurar que que todos los procesos y las leyes se cumplan». Si el procurador «en su cargo está diciendo de que sí, es necesario que se trate el caso porque hay violaciones, sí, a la Constitución nacional», la Corte tendrá ese antecedente.

El Precedente para la República

Finalmente, se abordó la posible implicancia del fallo para otras administraciones del país. El Dr. Jaquet expresó un gran optimismo: «Estamos nosotros muy confiados de que la Corte va a seguir el mismo camino… con los mismos fundamentos que ha ya decidido la inconstitucionalidad de las reelecciones indefinidas».

Argumentó que las reelecciones indefinidas «realmente afectan las instituciones del Estado, del Estado provincial en este caso y lo vuelven viciosos», vicio que afecta incluso al poder judicial provincial.

«Los efectos que tendrá creo que van a ser muy buenos al no permitir que Insfrán se postule nuevamente como el gobernador… Sería también un mal mensaje hacia toda la República. Y creo que eso es lo que la Corte no dé.»

La nota concluyó con la reflexión del periodista sobre la estrecha vinculación de este caso con el precedente anterior («un vínculo análogo para utilizar un término que usa Casal») y la pregunta clave que se cierne sobre el futuro de la República: «¿Qué es peor? Que la Corte su Suprema ¿Se meta demasiado o que se meta demasiado poco?»

La espera ha comenzado. El futuro de la periodicidad institucional en Formosa y el mensaje que la Corte Suprema envíe a nivel nacional penden de esta decisión.