Formosa: Voz Docente Rechazó Insulto de Insfrán y pide por Salarios Dignos

Una Respuesta «Absolutamente Desmedida e Injusta»

La Agremiación Voz Docente emitió un fuerte comunicado en respuesta a las declaraciones del gobernador Gildo Insfrán, quien, durante un acto en General Belgrano, calificó de «privilegiados» a los trabajadores de la educación de Formosa. La entidad sindical consideró este ataque verbal como «un insulto» y una respuesta «absolutamente desmedida e injusta» dirigida a aquellos gremios que solo buscan «el bienestar de sus afiliados y de los docentes en general» y «reclaman haberes dignos».

«No Somos Ni Queremos Ser Privilegiados»

En un contundente párrafo, el gremio refutó la acusación del primer mandatario provincial, asegurando que los docentes «Nunca fuimos, no somos ni queremos ser privilegiados de un modelo que lo único que ha hecho en las últimas décadas ha sido mantener nuestros haberes por debajo de la línea de pobreza». Esta afirmación subraya la precaria situación económica que, según el sindicato, enfrentan los educadores formoseños.

Salarios Bajo la Línea de Pobreza y Pago «en Negro»

Voz Docente detalló la crítica situación salarial, indicando que el sueldo docente, «supuestamente garantizado», hoy en Formosa es de $800.000. Sin embargo, aclaran que «ni siquiera a esa cifra se llega, aun sumando el Incentivo Docente y conectividad». Para alcanzar ese monto se requiere la «Diferencia de Tope Salarial, que se abona en negro», una práctica que el gremio pone de relieve.

Esta realidad se enmarca en un contexto de «pérdida de poder adquisitivo» y el constante «aumento de la canasta básica que, hace ya varios meses, elevaron la línea de pobreza por encima del millón de pesos». Para los docentes, la lucha es clara: «QUEREMOS LLEGAR A FIN DE MES».

Formosa: «No Hay Paritarias»

Otro punto central del reclamo es la falta de cumplimiento de la Ley de Paritarias en la provincia. La Agremiación Voz Docente lo enfatizó con claridad meridiana: «NO HAY PARITARIAS EN FORMOSA». Según el comunicado, las recomposiciones salariales «las fija el Poder Ejecutivo, cuando quiere y como quiere, sin la participación sindical que requiere una democracia sana y vigorosa».

El gremio expresó su incomprensión ante el trato del gobernador, señalando: «No entendemos por qué Insfrán se las agarra nuevamente con los docentes que reclaman un salario digno». Además, le recordaron al mandatario que, por más que existan «mejores escuelas», «la plata no nos alcanza».

La Lucha Continúa: «Vamos a Seguir Reclamando»

Como corolario de la nota, la Agremiación Voz Docente aseguró que, a pesar de la «incomprensible agresión verbal que hemos vuelto a sufrir», su lucha no se detendrá. El mensaje final es una reafirmación de su postura y un desafío: «VAMOS A SEGUIR RECLAMANDO, porque es nuestro DERECHO».