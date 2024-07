Formoseño fue a Buenos Aires por una propuesta laboral y fue engañado, hoy duerme en la calle

Hace dos meses, cansado de no tener trabajo en Formosa, Oscar alias Bili, con tan solo 27 años, vino a Buenos Aires con el sueño de poder progresar. A través de las redes, encontró la oportunidad que tanto estaba buscando. Trabajo. Sin embargo, al llegar vio que todo era un engaño.

Desde entonces subsiste como puede en la esquina de Loria e Yrigoyen. Desde Lomas Conectado, nos comunicamos con él. Esta es su historia. La situación para él, realmente es dramática. Desde su llegada , quedó prácticamente a la intemperie no solo de las inclemencias del clima sino de la inseguridad. Ya le robaron lo poco que tenía.

De momento, solo tiene la ropa que lleva puesta y mantas que la gente le da, para sobrellevar el frío de la noche.

«Mi mamá falleció hace dos meses. En Formosa no hay trabajo. Entre mi tristeza y mis ganas de progresar, encontré un aviso por Facebook para trabajar un frigorífico, acá en Lomas. No lo pensé dos veces. Pensé que era cosa de Dios y me vine en el primer micro» comenzó contando.

«Al llegar, se me vino la noche, en el mejor sentido de la palabra. Verdaderamente era todo un engaño. No existía ningún frigorífico ni ningún trabajo. Hasta dónde me alcanzó la plata dormí bajo techo. Después no me quedó más remedio que estar como estoy hoy, en la esquina de Loria e Yrigoyen» contó a Lomas Conectado.

De Formosa a Lomas

«Yo soy del norte formoseño. Un pueblo que se llama El Espinillo, muy cerca de la frontera con Paraguay a más de 200 kilómetros de la capital. Toda mi vida trabajé en el campo. Se hacer todo tipo de oficio rural. La situación allá es muy mala. Es un desastre. Mucha hambre y necesidad. Tenés que trabajar tres o cuatro días para poder comer alitas de pollo» expresó Bili.

«Es por eso que no lo medité y me vine pero hoy me encuentro en esta situación que me lastima el alma y me da mucha vergüenza. Yo jamás pedí nada y hoy si la gente no me da un sanguche o una gaseosa no tengo para comer. Si no me dan mantas no tengo con que taparme. Yo quiero trabajar» sentenció.

En sus consideraciones finales, expresó que está dispuesto a trabajar de «lo que venga» que lo único que quiere es salir de la calle. «Yo se hacer de todo. Soy petisero, cuido caballos, ayudante de cocina. Todo oficio de campo lo se hacer. Acá me puedo arreglar como pintor, mantenimiento, seguridad, sereno, lo que se pueda. Necesito un lugar dónde estar, dónde dormir. Necesito trabajar. Por favor, es urgente» concluyó.

Para colaborar con Oscar dejamos su alias: OSCAR.421.GIGA.MP- Whatsapp: 1136506677