Formoseño varado en el control de Mansilla: «Estamos desesperados, queremos que nos permitan ingresar»

Luis, uno de los formoseños varados en el control de Mansilla, y quien no puede continuar su viaje hasta esta capital comentó al Grupo de Medios TVO que la situación es «pésima» y están desperados.

Al relatar su situación indicó: «no tenemos visto bueno para ingresar a la Provincia; nosotros tenemos el permiso nacional, pero a Formosa no nos deja entrar. Ya solicitamos el permiso, pero no nos hacen caso, hay una chica que aguarda desde hace un mes, en mi caso solicité hace ocho días».

«Somos un grupo de 15 personas aproximadamente, no tenemos un baño para mujeres y para varones, es decir, hay un solo sanitario para todos. Estamos en la intemperie de la placita del control, dormimos en el piso», agregó.

El hombre explicó que «no estamos así porque queremos. En este momento no tenemos de dónde comprar los alimentos porque no nos dejan salir de este predio, no nos dan respuesta de nada, estamos desesperados».

Al ser consultado por qué van a hacer de ahora en más respondió: «no sabemos, plata ya no tengo y no soy el único en esta situación».

«En el lugar hay criaturas, estamos juntos compartiendo todo», añadió. «Nos están haciendo abandono de persona y privación ilegítima para que no ingresemos a nuestra provincia. Lo único que pedimos es que se acerquen a darnos una respuesta», culminño diciendo el hombre preocupado.