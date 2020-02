Formoseños anticipan la compra de prendas escolares para ahorrar

Compartir

El Ministro de educación de la provincia, Alberto Zorrilla, aseguró que en Formosa, como en la mayoría del país, el ciclo lectivo comenzaría el 2 de marzo, pero que en algunas provincias inician el 9 o 19 por programación particular. En ese contexto, las familias comienzan a adelantar la compra de indumentaria y útiles escolares que, en muchos casos se empezaron a hacer en diciembre en busca de anticiparse a los estacionales aumentos de precios.

En este marco, el Grupo de Medios TVO recorrió varios comercios de la Ciudad donde se encontró que en indumentaria escolar hasta ahora hubo un incremento del 20%, mientras que en la librería casi un 50%, y se espera otro aumento para marzo.

En diálogo con un encargo de Tiendas Castellanas dijo que «desde el mes de diciembre tenemos guardapolvos, remeras y ahora recibimos calzas, buzos y pulóver. Porque a fin de año la gente ya comienza a comprar las cosas para el ciclo lectivo 2020, porque encuentra más barato que en el comienzo de clases», dijo.

Al consultarle si hubo incremento en las prendas escolares contó que «todavía no, se mantienen los mismos precios».

Al mismo tiempo que brindó información de los precios, «un guardapolvo tiene un valor de 800 pesos y 500 pesos los más económicos».

«La gente utiliza efectivo o tarjeta esto no varía a la hora de comprar, porque tenemos 3 y 6 cuotas sin interés como siempre y en efectivo hay muchos descuentos», señaló.

Indicó, que «cuando las personas se acercan a comprar llevan todo lo que necesitan para el colegio de los chicos por temor a que haya un incremento en los precios».

A su vez contó que la prenda que más se vende son «las remeras de colores y chombas».

Aseguró el comerciante que fue baja la modificación de precios con respecto al periodo anterior, «tuvimos un incremento mínimo solo del 20%».

«Estamos preparados para que la gente venga ahora a comprar», cerró.