Formoseños aseguran que hoy se pueden comprar más mercaderías que el año pasado

En medio de la incertidumbre económica y la inflación que sigue golpeando a muchos hogares, los formoseños comienzan a notar ciertas variaciones en los precios de los productos, lo que les permite realizar compras más variadas y en mayor cantidad que el año anterior. Si bien los salarios no han tenido una mejora significativa, la percepción de algunos vecinos de la ciudad es que hoy, en comparación con el año pasado, la compra de mercaderías se ha vuelto un poco más accesible.

Este matutino consultó a varios ciudadanos de la ciudad sobre su experiencia en los supermercados durante este mes. La mayoría expresó que, aunque el poder adquisitivo no ha aumentado de manera considerable, sí han notado que pueden llevarse más productos con el mismo presupuesto que el año anterior.

Algunos incluso mencionaron que, para maximizar sus compras, se acercan a los mayoristas, donde pueden adquirir mayores cantidades a precios más convenientes.

Uno de los testimonios más representativos fue el de una vecina, quien manifestó: «No digo que estemos mucho mejor que antes, porque no es así, los sueldos siguen siendo muy bajos, pero sí noto que ir al supermercado hoy no me sale tan caro como antes». La misma persona destacó que, a pesar de que la situación económica sigue siendo difícil, la diferencia de precios entre este año y el anterior es visible en su billetera.

En una línea similar, otro consultado comentó: “Siempre realizo un paralelismo en cuanto a los precios y me fijo comprar lo mismo que compraba el año pasado, y noto que hubo una variación en los precios”.

Este análisis sobre la diferencia de costos también es respaldado por varios vecinos que, a lo largo del tiempo, han ido comparando los precios de los productos más básicos que consumen habitualmente.

A pesar de las percepciones más positivas respecto a los precios, también se mencionaron algunas diferencias significativas dependiendo del tipo de establecimiento. En este sentido, muchos afirmaron que no es lo mismo comprar en los supermercados que en los kioscos de barrio, ya que estos últimos suelen tener precios más elevados.

«En los kioscos de barrio, los productos están un poco más caros que en los supermercados», señaló un vecino, quien, como otros, realiza sus compras en grandes cadenas para aprovechar mejores precios.

Si bien las mejoras en el acceso a mercaderías no son drásticas ni un cambio rotundo, la percepción de los formoseños muestra cierta satisfacción por poder adquirir más productos con el mismo presupuesto.

Este fenómeno, aunque no signifique un aumento del poder adquisitivo generalizado, genera expectativas de que la situación podría mejorar paulatinamente, especialmente si los precios continúan con una tendencia estable o más accesible.

La tendencia parece mostrar que, si bien los formoseños siguen enfrentando dificultades económicas, algunos aspectos del consumo parecen haber dado un respiro, lo que genera un alivio, aunque parcial, en medio de la incertidumbre financiera que persiste en la región y el país.