Formoseños aseguraron que es “necesario” que el gobierno otorgue un bono de fin de año

En una encuesta realizada por el Grupo de Medios TVO, formoseños aseguraron que es “necesario” que el gobierno provincial otorgue un bono de fin de año para “pasar mejor” las fiestas, teniendo en cuenta que diciembre es un mes sensible y donde los gastos se acrecientan. En ese sentido aseguraron que el bono debería ser de 10 mil pesos ya que “con 5 mil pesos no hacemos nada”.

“Creo que tendrían que dar un bono, no alcanza la plata pero no sé si la provincia tiene para pagar esto, sería bueno un bono de 10 mil pesos, con eso no se pasan las fiestas pero se sobrelleva, después viene enero que es muy largo pero algo alcanza para sobrellevar”, dijo un vecino.

Otra formoseña dijo que “tiene que haber algún bono por favor, con 5 mil pesos no alcanza, al menos tendría que ser de 10 mil pesos, algo es algo, al menos para llegar a fin de mes, hay mucha gente a la que no le alcanza, hay gente que cobra lo mínimo, hay que pagar impuestos que eso no espera, todos llegamos a fin de mes cuidando el dinero, en la casa misma uno hace comidas rápidas, livianas para no gastar tanto. Yo me doy cuenta que para algo sirvió la pandemia también porque salimos menos, gastamos menos”.

“El bono sería un parche ante la situación que vivimos, aparte es imposible que la plata alcance, todo está caro, incluso mucha gente se está quejando de que se saca la plata de nuestros sueldos y no sabemos por qué, ahora encima que no podemos ir a buscar los recibos que tenemos que pedir turnos, yo pedí mi recibo y me dijeron que tengo que ir con turno para retirarlo y saber a qué se deben los descuentos”, acotó.

De la misma forma otro vecino señaló que “más que un bono tiene que haber una mejora salarial, el bono no sirve para nada porque es una sola vez, después quedamos sin nada, es pan para hoy y hambre para mañana, necesitamos amento salarial, trabajo para la gente, sacar sobre todo las ayudas sociales que no sirven, solo crean vagancia, la gente necesita trabajo”.

Asimismo aseguró que el aumento del 5% “no se vio para nada, no creo que haya habido diferencias, el aumento es muy bajo, me gustaría un incremento acorde a la inflación para no perder el poder adquisitivo de nuestros sueldos, es la única forma de poder llegar a fin de mes, al menos para empatar, cuando esto mejore y comience a caminar la economía alguna vez si esto llega a suceder que se acuerden de los jubilados más que nada y también de los trabajadores para que esto comience a rodar y la gente comience a consumir y así habrá más trabajo”.

“No podemos vivir con los sueldos tan bajos que tenemos, cada semana están aumentando las mercaderías y así es imposible, ahora llegan las fiestas y uno gasta un montón, pero es necesario un bono para compartir con la familia, pasamos un año muy difícil y esto sería un alivio para un montón de gente, ojalá desde el gobierno lo analicen y paguen alguna suma que sea posible, todo va a ser bienvenido”, expresó otra formoseña consultada.

“Diciembre es el mes donde más que nunca necesitamos un bono, vamos a esperar hasta último momento y ojalá llegue la buena noticia, todos los años el gobierno entrega una ayuda y creo que este no debería ser la excepción sobre todo por la situación de pandemia y porque en muchas familias se perdieron fuentes de trabajo y capaz solo la madre o el padre quedaron como sostén y no alcanza. Vamos a seguir esperando y ojalá se dé”, finalizó otra mujer.

