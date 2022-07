Formoseños coincidieron en el alto impacto inflacionario en productos alimenticios

Compartir

Con una inflación general de 5,3% durante el mes de junio, el aumento acelerado de los precios en los productos alimenticios no se detiene y además se suman faltantes en algunas marcas en las góndolas de los supermercados. Ante este panorama algunos formoseños expresaron que la situación se torna cada vez «más difícil» y «complicada» al momento de realizar las compras.

«Está todo caro, sube todo, la harina, el azúcar, los artículos de limpieza, también el aceite, además de que no se consigue fácilmente. Hay que trabajar más porque la plata no sirve» lamentó una ciudadana al Grupo de Medios TVO.

Con la inflación galopante, el acumulado durante los últimos 12 meses ya alcanzó un 64% y se estima que el índice de este mes será aún más alto a consecuencia de la estrepitosa suba del dólar y por los problemas de abastecimiento de combustible.

Ante este panorama, otra persona expresó la dificultad económica que se atraviesa con los constantes aumentos en los precios. «Vas al supermercado y los precios cambian todos los días, algunos artículos suben un poquito, pero otros suben mucho, además de que hay faltantes de algunos productos. Hay que seguir luchando».

En ese mismo sentido, otra persona calificó algunos productos como «incomprables”. Está todo carísimo, el aceite y la leche es lo que más aumentó, 5 productos nomas estoy llevando porque no alcanza y hay algunos que no se encuentran directamente. Nosotros somos 6 y todos aportamos sino no se puede», agregó.

Los aumentos hacen mella en la economía familiar y productos como el aceite y la leche, esenciales en la Canasta Básica Alimentaria, son los que más variaciones presentan y los que ni tienen stock adecuado en algunas cadenas de supermercados.

«Los precios siempre suben, tenemos que estar peleando como siempre haciendo magia para poder comprar cada día. Los productos cárnicos y la harina siempre suben, hay góndolas vacías, eso también tiene que ver con la nafta. Haciendo malabares se llega, hay que saber economizar y dejar de consumir algunos productos, siendo padre me pasa que hay que priorizar la educación. Hay cosas que los padres se guardan en el corazón, no queda otra», finalizó otro ciudadano.

