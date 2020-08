Formoseños coincidieron en que los precios de las mercaderías “se mantienen”

Compartir

El Grupo de Medios TVO realizó una encuesta a formoseños de la ciudad respecto a cómo ven la cuestión de los precios en general, donde la mayoría coincidió que los valores de las mercaderías “se mantienen”, asegurando que, si bien algunos tienen aumentos, “son pequeños”.

“Veo que se mantienen los precios, no subieron por ahora, se mantienen desde hace unos meses, yo siempre que cobro voy a comprar y hasta ahora no noté diferencias, el pan sigue igual y es lo que más compro”, expresó un formoseño consultado.

“Para mí se mantienen igual que antes, toda la vida fui a comprar así que sé de economía. Ahora llevé aceite de girasol y está en el mismo valor que la semana pasada, a 89 pesos el litro. Los demás productos siguen igual, lo único es que cuesta conseguir las cosas, no hay stock de muchos productos”, aseguró otra vecina.

“Casi todo aumentó, son poquitos pesos pero se van notando, hay cosas que uno va aprovechando, por ejemplo cuando hay algo en oferta voy a comprar aunque no conozca la marca, siempre consumo yogur y leche y es lo que más compro. Por ahí las cajeras de los supermercados recomiendan alguna marca que ellas también consumen y yo las pruebo porque son económicas, hoy en día hay que rebuscarse”, dijo otra formoseña.

Y acotó que “los demás productos están más o menos, siempre están subiendo, ninguno baja, al igual que la verdura y la fruta que está bastante cara, esas cosas no compro en los supermercados porque está caro, lo mismo con la carne, prefiero comprar de contado en los negocios donde es más barato. No compro de todo, voy llevando de a poquito, compro entre 3 y 4 cositas y ya está”.

“Veo que ahora están más bajos los precios, al menos de la harina, de la leche que bajó de precio”, dijo otra formoseña y aseguró que nota esto porque “compro todos los días del mismo lugar, la semana pasada estaba más cara la harina y ahora bajó, lo mismo con la leche entera. Con los demás productos como fideo, arroz voy buscando precios, donde veo que está barato compro, hay que ir buscando, termino comprando de un montón de lugares”.

“Yo creo que se mantienen los precios, veo los mismos precios, hay algunos que ponen ofertas por semana y ahí aprovechamos, me manejo con oferta y cuando necesito algo que no está en oferta tengo que comprar igual, sé que los precios no van a bajar pero mientras no aumenten ya estamos bien. Creo que la gente se queja en vano, no hay aumentos notables, es muy poco, la gente se queja muchísimo, en Formosa estamos viviendo bien, no estamos sufriendo lo que pasa en Buenos Aires, Chaco ni nada, no podemos quejarnos de nada”, opinó otro vecino.

“Dependiendo de los productos los aumentos, hay algunos que cada vez están más caros, algunas cosas están al mismo valor, pero hay otras que aumentaron. Todavía sobrevivimos, no es que los precios son inalcanzables, la seguimos peleando, eso sí que carne y frutas por las nubes, uno ya no compra mucho eso”, dijo otro formoseño.

Al ser consultado sobre cómo hace para abastecer a una familia numerosa, aseguró que “para llevar la comida cada día tenemos que trabajar, no queda otra, es la única manera de salir adelante. La yerba, la mayonesa, el pan, todo sube, pero se mantiene durante meses y eso capaz alivia un poco. No queda otra que seguir trabajando para hacerle frente a esto, es la única manera”.