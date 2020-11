Inflación: formoseños coincidieron en que “lo esencial aumenta cada vez más”

Compartir

Linkedin Print

Vecinos de la ciudad fueron encuestados por el Grupo de Medios TVO y coincidieron que la inflación no da tregua y que cada vez les cuesta más llegar a fin de mes. También manifestaron que para que el dinero alcance, hay productos que ya dejaron de consumir como la carne y las frutas que tienen precios muy elevados, al igual que la mayoría de los alimentos esenciales como la leche, aceite y yerba.

“Muchas cosas suben de precio pero recorro a buscar donde más o menos salga más barato y de ahí compro, me rebusco o sino no alcanza para el mes, el aumento que se dio del 5% no alcanza para nada, ni empatamos con eso”, dijo una vecina consultada.

Asimismo aseveró que para llegar a fin de mes, “hay que saber manejarse en la casa y ni incluso así alcanza, nos vamos dando mañas con las tarjetas y así tenemos que luchar para salir adelante y llegar a fin de mes”.

Expresó además que por la inflación “ya no compro carne, todo llevo envasado porque somos cuatro en la casa y no nos alcanza, tenemos que pagar luz, agua, impuestos, queremos estar al día entonces hay que saber manejarse con la plata”.

Otro vecino opinó que “la inflación se nota diariamente, están aumentando los precios de una manera desorbitante, se nota en todos los productos, en la carne, la leche, el pan”.

De la misma forma dijo que el aumento del 5%, “no alcanza para superar la inflación, es un aumento que es viejo, del mes de abril, es una ayudita muy pequeña, no alcanza para nada”.

Manifestó también que para llegar a fin de mes, “hacemos lo que podemos, comemos menos, no podemos darnos gastos fuera de lo previsto, también he dejado de comprar varias cosas, yo soy hipertenso y necesito comer cosas sin sal, por ejemplo la galletita sin sal es más cara que la común”.

Otra joven indicó que “la inflación se nota un montón, todos los productos suben, la leche, harina, fideos, con el aumento del 5% no alcanza para nada, es pésimo, ese porcentaje no es nada para los trabajadores”.

Señaló además que para llegar a fin de mes, “la mayoría hace changas por fuera de su trabajo o invierten el sueldo en otras cosas para generar más plata, es la única manera”.

Dijo que por la inflación “sigo comprando ciertos productos pero de segundas marcas, se economiza más en eso”.

Otra vecina expresó que “la inflación se nota muchísimo, todos los productos suben sin parar, más que nada la carne que es lo que más consumimos, eso es lo que más subió. El aumento del 5% no alcanza, no cabe en ninguna cabeza eso, mucho menos para los jubilados a los que nos están por sacar el 5% y eso no puede ser nunca, si uno está enfermo ya debe morirse y listo”.

“Nosotros llegamos a fin de mes raspando, pidiendo ayuda a mis hijos, muchas cosas dejé de comprar ya sea dulces, frutas porque ya no nos alcanza, estamos enfermos y tenemos que pagar remedios que están más de 3 mil pesos, somos jubilados y así no alcanza, le pido a mis hijos y así vamos llegando, ese es nuestro recurso”, acotó.

“La inflación se nota un montón, subió el precio de todo lo esencial como yerba, azúcar, harina, ahora de nuevo”, coincidió otra vecina.

“El aumento del 5% no alcanza para nada, hay que rebuscarse, hacemos malabares para llegar a fin de mes, muchas cosas dejé de comprar, hay que hacer economía, busco precios del aceite, de la yerba, voy cambiando de marcas, los lácteos también carísimos, no queda otra que rebuscarse”, expresó otra formoseña.

Compartir

Linkedin Print