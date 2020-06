Formoseños coincidieron que los precios “siguen subiendo” y cada vez cuesta más llegar a fin de mes

Compartir

Linkedin Print

El Grupo de Medios TVO realizó una encuesta a vecinos de la ciudad respecto a cómo ven el tema de los precios ya sea de la mercadería, la carne, las frutas y verduras y la leche y la mayoría coincidió en que “siguen aumentando” y que por esta razón cada vez es más difícil llegar a fin de mes. También manifestaron que ante las reiteradas subas hay productos que dejaron de consumir, por ejemplo la leche y la carne como también ciertas frutas.

“Los precios están subiendo lentamente, no se estabilizan. Yo hago compras día de por medio y todo cuesta porque siguen aumentando los precios y encima en los productos del día a día como el aceite, arroz, fideo, eso es lo que más consumimos y lo que más aumenta, la carne directamente sin palabras, es imposible comprar”, dijo un vecino consultado.

Asimismo acotó que “dejé de comprar muchas cosas desde hace tiempo, sobre todo lo de higiene por ejemplo porque son muy caras y ya compro básicamente lo más necesario, solo combustible. Ahora tuve que salir a hacer compras porque tengo Parkinson y necesito cosas, me cuesta mucho todo y con este tema de la economía peor”.

Seguidamente otra vecina opinó que “los precios están más o menos, muchas cosas dejé de comprar justamente por esto porque la plata no alcanza. Todos los días aumentan las cosas ya sea el doble, el triple, pasa con las verduras, las frutas y la carne es de oro prácticamente, uno no consume casi nada de eso, sale carísimo comprar algunas manzanas por ejemplo, la leche ya no compro, en mi casa solo tomamos cocido y listo”.

Sobre cómo hace para llegar a fin de mes, manifestó que “llegamos con la ayuda que nos da el gobierno, así vamos estirando lo más que podemos”.

“Cada vez cuesta más llegar a fin de mes, todo es caro, aumenta mucho el fideo, es en lo que más cuenta me doy, la leche también sale cara encima no es de las primeras marcas sino que los tarros de leche en polvo que son más económicos pero igual es cara como las demás”, dijo un changarín.

“Yo me la rebusco como puedo, trabajito que hago es para comer, agradezco dentro de todo que siempre sale algo y para comer no falta, pero tampoco me quedo quieto, hago de todo un poco, ya sea pintura, corto pasto, trabajos de albañilería, de alguna manera salimos adelante y todos deberíamos hacer lo mismo, no conformarnos con lo que nos da el gobierno. El aumento de precios es día a día y no sé cómo hacen eso cuando no hay trabajo y menos ahora que no se puede trabajar”, agregó.

Además el poblador disparó contra los controles que se deberían hacer para evitar la suba constante de precios. “Es un tema que nos preguntamos todos, no respetan eso en absoluto, uno denuncia y nadie hace nada, igual tenemos que comprar, nadie nos hace caso, si nos quejamos entre muchos quizás se puede cambiar algo, pero uno solo no logra nada”.

“Vi más o menos los precios, en algunas cosas se mantienen, siempre compro lo esencial como por ejemplo la harina, pero ahora vi que de a poquito va aumentando. Como soy diabético sí o sí tengo que comprar productos que son caros y todo sube, se me hace muy difícil, antes consumía mucha harina y ahora tengo que comprar todo integral que es más caro”, indicó otro vecino.

“Para llegar a fin de mes remamos en dulce de leche, mi enfermedad me está condicionando a que tengo que dejar de trabajar más con esta situación de pandemia, es muy complicado más para los que estamos enfermos”, lamentó.