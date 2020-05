Formoseños denuncian importante aumento en el precio de la leche

Compartir

Clientes formoseños en diálogo con el Grupo de Medios TVO expresaron su preocupación ante la importante suba en el precio de la leche en caja que se dio de un día para otro y donde no se respeta el máximo establecido por el gobierno siendo éste un producto esencial en las familias.

Según manifestaron, la situación se da en todos los comercios donde lo llamativo es que las mismas sufrieron un elevado aumento de un día para otro, siendo que desde el sector no hubo subas que requieran este salto en el precio.

«Venía comprando 3 o 4 cajas de 12 unidades por mes ya que tengo dos hijos chiquitos, por 2.500 pesos me llevaba 4 packs de buena marca, pero esta última vez solo me alcanzó para dos y no sé qué voy a hacer. Estuve recorriendo y hay otros lados donde quizás se consigue a 45 pesos la unidad pero el tema es que solo se pueden llevar 3 cajas y no puedo estar yendo varias veces por semana a comprar solo leche», expuso una mujer.

«Yo venía comprando a 55 pesos cada una, estaba relativamente a buen precio y permitían llevar varias cajas de 12 unidades a diferencia de otros comercios, el tema es que ahora aumentaron y no saben qué explicación dar, yo les pregunté porque soy cliente pero me dijeron que los dueños ordenaron que se remarcara el precio, al parecer sin razón», lamentó.

«Al igual que yo sé que muchas familias están en la misma situación sobre todo las que tienen criaturas que consumen un montón de leche todo el tiempo y esta situación es preocupante, la mayoría de los formoseños estamos ajustados con el presupuesto y con esto que nos hacen es peor», expresó.

«Me gustaría que las autoridades encargadas vean este tema porque hay remarcación en muchas cosas, los controles no deben parar, no podemos estar pagando a 80 pesos la caja de leche, es una locura, no damos abasto porque encima donde la venden más barata no se puede llevar más de 3 unidades y tampoco puedo ir 4 veces por semana al super, son muchas cuestiones que genera esto, sobre todo para el bolsillo. Ojalá las autoridades puedan hacer algo al respecto», pidió la mujer.