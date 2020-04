Formoseños emprendieron el regreso a nuestra provincia caminando desde Mar del Plata

Compartir

Luis, el hombre que días atrás junto a su hija y yerno emprendió el regreso caminando desde Mar del Plata hacia Formosa, habló con el Grupo de Medios TVO y se refirió a cómo enfrentan la odisea de la vuelta y porque tomó la determinación.

«Ahora llegamos a Vivoratá (provincia de Buenos Aires); nosotros salimos de Mar del Plata el sábado antes del mediodía. Vine en el mes de febrero por razones de trabajo en construcción, en Formosa somos vendedores ambulantes», contextualizó el hombre.

«Por necesidad vine a Mar del Plata y ahora estamos atravesando esta situación, no tengo noticias de nadie», sostuvo Luis y lamentó el hecho de que se tengan que ir lejos de su provincia a buscar un futuro mejor porque «el Gobierno hace oídos sordos a las necesidades que tenemos, entonces nos obliga a hacer la locura de tener que salir de nuestra provincia a probar suerte».

Aseveró seguidamente que tomó la determinación de regresar porque ya no cuenta con dinero para sustentarse en el lugar. «Con la plata que tenía pagué el alquiler, me quedé sin dinero. Trabajo tengo, pero no lo puedo realizar por la cuarentena», indicó y agregó que «gracias a Dios encontramos personas muy buenas que nos dieron una mano, nos dieron de comer, un colchón y una frazada porque dormíamos en la ruta. Nosotros hacemos dedo, pero la gente tiene mucho miedo tanto de la pandemia como así también de los robos».

Dejó en claro que su idea es regresar a Formosa como sea: «de tanto caminar tenemos los pies muy lastimados, esto es fruto de la desesperación».

Asimismo, cuando se le consultó si es que nadie los ha llamado para ver su caso respondió: «el gobierno de Mar del Plata es como el de Formosa, te dicen ‘ya te llamamos’ pero no lo hacen. Dicen que están en reunión y después te atenderán. El típico funcionario formoseño vive en reunión».

«Si voy a pasar hambre y frio será en la ruta, no me voy a quedar en un solo lugar a eso, y es eso lo que nos motivó a salir», añadió.

Al preguntarle por los controles viales que deben atravesar indicó que en un centro de salud nos hicieron el test y «nos dieron un permiso de 48 horas, es por eso que estamos muy apurados en volver».

«Yo quiero volver, iré a sufrir junto a mi familia allá. Se que la gente de Formosa es muy solidaria y les pido que viralicen mi historia. Que nuestro Gobernador se apiade y nos envíe un vehículo para regresar, sé que lo puede hacer», culminó diciendo Luis.