Formoseños entraron a nado a la provincia: “No aguantaron más”, dijo otro varado

Compartir

Linkedin Print

Líder Cáceres, uno de los varados que se encuentra en Puerto Eva Perón, límite de Chaco con Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO aseguró que los formoseños que cruzaron a nado el río Bermejo para ingresar a la provincia “no aguantaron más” y por eso tomaron tal decisión. Los cinco hombres mayores de edad fueron detectados, se les realizó el hisopado y cumplirán la cuarentena correspondiente. Además, pueden afrontar consecuencias legales por la decisión que tomaron.

“Por la lluvia de la madrugada estoy dentro de mi auto, no me queda otra porque no tengo carpa. Estoy acá hace 30 días en total, vine de Buenos Aires, allá estaba trabajando y después la pandemia me tocó el despido, eso ya hace 4 meses, cuando me echaron hice los trámites del permiso pero hasta ahora no pasó nada y sigo acá”, contó.

Asimismo aseguró que los que pasaron nadando a Formosa, “estaban con nosotros, no aguantaron más y pasaron, yo quiero hacer bien las cosas por eso me quedé”.

“Ya pasaron como 13 personas nadando, ellos estaban hace mucho tiempo acá, la mayoría llevaba mucho tiempo y se complica todo, se pone difícil, acá hacemos lo que se puede con la ayuda de la gente del Chaco, así vamos pasando el día”, relató.

“No tengo ninguna novedad sobre mi ingreso a Formosa, estoy esperando a ver qué novedades hay, no quiero tener problemas con la justicia, prefiero y acá estoy”, aseguró.

Asimismo Cáceres manifestó que no sabían que los hombres iban a cruzar hacia Formosa, “nos enteramos cuando desaparecieron de acá, me levanté a la mañana y ya no estaban porque habían decidido cruzar. Muchos eran jóvenes, había una persona de unos 45 años, ya estaban desesperados por todo y decidieron cruzar”, señaló.

“Nosotros no sabemos nada de ellos porque nadie contesta nada, no sé si les sacaron el celular, no sé cómo es el tema con esto”, expresó.

Para finalizar aseguró que “en Puerto Eva Perón por el momento no llegó nadie, pero sé que hay gente entre Florencia y Chaco, hasta ahí sé que llegaron”.