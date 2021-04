Resignación y enojo de formoseños ante suba del precio de combustibles

Compartir

Tras la actualización de los valores del combustible que se dio el sábado a las 00 horas, las estaciones de servicio de Formosa actualizaron sus valores y los clientes hicieron sentir su malestar, aunque esta vez se mostraron resignados asegurando que es algo que seguirá ocurriendo ya que se prevén nuevas subas para los meses venideros.

De esta forma, los combustibles en la estación YPF quedaron actualizados de la siguiente manera; 85,70 pesos estaba el litro de la nafta super que quedó en 90,50 pesos. De la misma forma la Infinia que costaba 96,80 pesos pasó a costar 102,70 pesos. Asimismo, la nafta Diesel que estaba 79,60 pesos se fue a 84,10 pesos. La Infinia Diesel que estaba a 96,40 pesos ahora vale 101,8 pesos.

Las subas en Axion también se replicaron y el litro de la nafta Super ahora vale $91,40, de la misma forma la nafta Super Premium ya cuesta $104,20. Seguidamente el Diesel Común vale $88,30 y el Diesel Premium ahora cuesta $102,30.

También Shell actualizó sus valores y la nafta Super cuesta $92,20. También la B-Power cuesta $104,80. Asimismo, el Diesel $66,90 y el Diesel Premium $103,80.

Ante esto, un vecino formoseño que se encontraba en una gasolinera, expresó que “ya estamos acostumbrados a los aumentos, esa es la verdad, estamos en la Argentina, esta es cosa común. Ya perdí la cuenta de cuánto gasto, es un desastre la verdad, usar el vehículo es necesario por eso lo tengo”.

“Vamos a tener que volver a la bicicleta, no queda otra con todo esto que pasa, vamos a tener que comprar bicicletas y andar todos en familia, la nafta no da más y sé que van a seguir los aumentos, qué vamos a hacer, la bicicleta es el nuevo uso en la Argentina”, acotó.

“Todos los meses es la misma historia, creo que ya nos vamos acostumbrando, lo peor es que todo sube pero los sueldos siguen en la misma, la mayoría nos movilizamos en moto por cuestiones de trabajo pero si hacemos las cuentas ya no dan los números, vamos a tener que caminar o andar en bicicleta, creo que si seguimos así vamos a llegar a ese punto”, dijo otra mujer consultada.

“La mayoría nos movemos así por necesidad, creo que nadie anda en auto o en moto por andar, esa época ya pasó, hoy uno saca el auto solo porque lo necesita y encima con todas las subas es imposible. Yo me movilizo en moto desde el centro hasta Circuito Cinco y tengo que cargar nafta dos veces por semana, con todos estos aumentos ya no sé si después voy a poder seguir así, estuve viendo seriamente de movilizarme en colectivo o en bicicleta, es una opción que muchos pensamos porque ya no nos da el bolsillo con todo esto que pasa”, acotó preocupada.

